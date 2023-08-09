В Украине изменятся цены на молоко: чего ожидать дальше

В Украине в скором времени изменятся цены на молоко. И это ударит по кошелькам простых граждан.
Что далее будет с ценами на молочную продукцию, рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.
Жара и ограничение предложения молока в качестве сырья для перерабатывающих предприятий могут повлиять на удорожание молочных продуктов в течение августа.
Пот словам эксперта, рост закупочных цен на сырье в условиях нехватки влияет на увеличение затрат на переработку.
"Кроме того, на себестоимость производства молочных продуктов влияет на удорожание топлива и электроэнергии, увеличение расходов на доставку сырья от фермы к молокозаводу и, конечно, негативные последствия обстрелов и диверсий российских оккупантов для агропромышленного комплекса Украины», — отмечает Георгий Кухалейшвили.
Также он добавил, что в то же время ограниченный спрос на молочные продукты в Украине сдерживает резкое повышение цен.
Сокращение доходов, рост безработицы, ухудшение качества жизни в условиях войны влияет на снижение покупательной способности украинцев.
Отметим, что в украинских супермаркетах цены за 900 граммов молока стартуют от 27 гривен, это акционные предложения. В среднем за литр продукта просят от 32 гривен и выше.
Напомним, что в Украину завезли опасный фрукт, который может "убить" легкие.