В Украине изменятся цены на молоко: чего ожидать дальше

Почему цены на молоко вырастут в Украине

Жара и ограничение предложения молока в качестве сырья для перерабатывающих предприятий могут повлиять на удорожание молочных продуктов в течение августа.

Пот словам эксперта, рост закупочных цен на сырье в условиях нехватки влияет на увеличение затрат на переработку.

"Кроме того, на себестоимость производства молочных продуктов влияет на удорожание топлива и электроэнергии, увеличение расходов на доставку сырья от фермы к молокозаводу и, конечно, негативные последствия обстрелов и диверсий российских оккупантов для агропромышленного комплекса Украины», — отмечает Георгий Кухалейшвили.

Также он добавил, что в то же время ограниченный спрос на молочные продукты в Украине сдерживает резкое повышение цен.

Сокращение доходов, рост безработицы, ухудшение качества жизни в условиях войны влияет на снижение покупательной способности украинцев.

Сколько сейчас стоит молоко

Отметим, что в украинских супермаркетах цены за 900 граммов молока стартуют от 27 гривен, это акционные предложения. В среднем за литр продукта просят от 32 гривен и выше. Цены на молоко в украинских магазинах