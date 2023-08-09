RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине изменятся цены на молоко: чего ожидать дальше

Фото: В Украине изменится цена на молоко (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в скором времени изменятся цены на молоко. И это ударит по кошелькам простых граждан.

Что далее будет с ценами на молочную продукцию, рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Почему цены на молоко вырастут в Украине

Жара и ограничение предложения  молока в качестве сырья для перерабатывающих предприятий могут повлиять на удорожание молочных продуктов в течение августа.

Пот словам эксперта, рост закупочных цен на сырье в условиях нехватки влияет на увеличение затрат на переработку.

"Кроме того, на себестоимость производства молочных продуктов влияет на удорожание топлива и электроэнергии, увеличение расходов на доставку сырья от фермы к молокозаводу и, конечно, негативные последствия обстрелов и диверсий российских оккупантов для агропромышленного комплекса Украины», — отмечает Георгий Кухалейшвили.

Также он добавил, что в то же время ограниченный спрос на молочные продукты в Украине сдерживает резкое повышение цен.

Сокращение доходов, рост безработицы, ухудшение качества жизни в условиях войны влияет на снижение покупательной способности украинцев. 

Сколько сейчас стоит молоко

Отметим, что в украинских супермаркетах цены за 900 граммов молока стартуют от 27 гривен, это акционные предложения. В среднем за литр продукта просят от 32 гривен и выше.Цены на молоко в украинских магазинах

Напомним, что в Украину завезли опасный фрукт, который может "убить" легкие.

Читайте РБК-Украина в Google News
ціни в УкраїніЦены на продукты