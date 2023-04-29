В Україні зміняться правила вручення повісток: що нового з'явиться для українців

Постанова Кабінету міністрів від 7 квітня 2023 року вносить низку змін у процес загальної мобілізації в Україні. Нововведення торкнулися багатьох аспектів призову та вручення повісток.
Що саме зміниться в мобілізації в Україні - читайте нижче в матеріалі Styler.
Суть усіх змін полягає в тому, що представники ТЦК СП зможуть вручати повістки незалежно від місця їх перебування на військовому обліку та незалежно від місця реєстрації.
Таким чином це нівелює переконання, що повістку можна отримати виключно в регіоні вашого місця реєстрації.
Крім того, тепер ТЦК та СП можуть здійснювати оповіщення:
Оповіщення - це повідомлення про те, що військовозобов'язаний чоловік повинен стати на облік або уточнити свої дані в ТЦК СП. Зазвичай це пов'язано з оновленням даних і формуванням резерву.
Повістка - це конкретний документ, який стосується конкретної особи та встановлює їй обов'язок прибути до ТЦК та СП. Це може бути здійснено для:
Фактично отримання оповіщення не зобов'язує особу призовного віку до певних дій. Проте отримання повістки та її ігнорування тягне за собою юридичні наслідки.
У разі ігнорування повісток на військовозобов'язаного складають адміністративний протокол. Принаймні для початку. Раніше це міг зробити лише той ТЦК СП, де особа перебуває на військовому обліку.
Відтепер це зможе зробити будь-який ТЦК СП незалежно від вашого місця проживання або реєсторації.
"Відтепер, якщо особі, яка перебуває на обліку, до прикладу, в Києві, вручать повістку в Ужгороді, а така особа не з'явиться, то керівник Ужгородського ТЦК та СП матиме повне право накласти на особу адміністративне стягнення", - пояснив юрист Владислав Юрчак у коментарі "24 каналу".
Порядок ведення такого реєстру було затверджено ще у березні 2022 року. Однак разом із чутками про повістки в месенджерах з'явилися й чутки про "Дію".
Проте хвилюватися з цього приводу не варто. Адже мета Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних і призовників - це цифрове ведення облікових даних військовозобов'язаних. Таке нововведення просто автоматизує процес отримання інформації щодо військовозобов'язаного.
Раніше ми розповідали, як чоловікам виїхати за кордон під час мобілізації.
А ще писали про те, чи можуть призвати на військову службу студентів.