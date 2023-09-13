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В Україні зміняться правила відравлення посилок. Ось що потрапить під заборону

Середа 13 вересня 2023 17:36
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В Україні зміняться правила відравлення посилок. Ось що потрапить під заборону Як зміняться правила відправлення посилок (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Для українців готують зміни щодо відправлень поштових посилок. Деякі речі потраплять під заборону. При цьому нові правила стосуватимуться усіх операторів, які здійснюють поштові відправлення в Україні.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 958.

Що потрапить під заборону

Після запровадження нових правил відправляти поштою не можна буде наступні речі:

  • національну валюту (крім нумізматичних монет та колекцій), іноземну валюту
  • продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів
  • алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 %, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка
  • зброю, легкозаймисті або інші небезпечні, токсичні, радіоактивні, їдкі, отруйні речовини, ртуть, кислоти
  • тварин та отруйні рослини
  • спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо

Що не можна буде відправляти у закордонних посилках

Оновлені правила також передбачають обмеження для відправлення закордонних посилок. Зокрема вони стосуються документів. Не можна буде відправляти:

  • дозволи на право носіння зброї
  • трудові книжки
  • військові білети
  • документи, що посвідчують особу

Що буде, якщо у посилці виявлять заборонені речі

Якщо митні органи виявлять у міжнародній посилці речі, які потрапляють під заборону, то їх вилучать.

Якщо у посилках, відправлених у межах України, виявлять продукти з коротким терміном придатності та небезпечні предмети, то їх утилізують.

Співробітники пошти звернуться до поліції, якщо знайдуть у посилці наступні речі:

  • зброю
  • наркотики та психотропні речовини
  • токсичні та радіоактивні речовини
  • біологічні агенти (мікроорганізми, віруси, токсини тощо)

Якщо у посилці знайдуть гривні, то їх повернуть відправнику або перешлють адресату поштовим переказом. А якщо виявлять долари, євро та іншу іноземну валюту, то надішлють відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення.

Раніше ми писали про те, що "Нова пошта" безплатно доставлятиме посилки для військових.

Читайте також про те, що посилки з України у Польщі просвічуватимуть новітнім сканером.

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Новая почта посилки