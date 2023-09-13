В Україні зміняться правила відравлення посилок. Ось що потрапить під заборону

Для українців готують зміни щодо відправлень поштових посилок. Деякі речі потраплять під заборону. При цьому нові правила стосуватимуться усіх операторів, які здійснюють поштові відправлення в Україні.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 958.

Що потрапить під заборону

Після запровадження нових правил відправляти поштою не можна буде наступні речі:

національну валюту (крім нумізматичних монет та колекцій), іноземну валюту

продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів

алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 %, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка

зброю, легкозаймисті або інші небезпечні, токсичні, радіоактивні, їдкі, отруйні речовини, ртуть, кислоти

тварин та отруйні рослини

спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо

Що не можна буде відправляти у закордонних посилках

Оновлені правила також передбачають обмеження для відправлення закордонних посилок. Зокрема вони стосуються документів. Не можна буде відправляти:

дозволи на право носіння зброї

трудові книжки

військові білети

документи, що посвідчують особу

Що буде, якщо у посилці виявлять заборонені речі

Якщо митні органи виявлять у міжнародній посилці речі, які потрапляють під заборону, то їх вилучать.

Якщо у посилках, відправлених у межах України, виявлять продукти з коротким терміном придатності та небезпечні предмети, то їх утилізують.

Співробітники пошти звернуться до поліції, якщо знайдуть у посилці наступні речі:

зброю

наркотики та психотропні речовини

токсичні та радіоактивні речовини

біологічні агенти (мікроорганізми, віруси, токсини тощо)

Якщо у посилці знайдуть гривні, то їх повернуть відправнику або перешлють адресату поштовим переказом. А якщо виявлять долари, євро та іншу іноземну валюту, то надішлють відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення.