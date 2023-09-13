В Украине изменятся правила отравления посылок. Вот что попадет под запрет
Для украинцев готовят изменения по отправке почтовых посылок. Некоторые вещи попадут под запрет. При этом новые правила будут касаться всех операторов, которые совершают почтовые отправления в Украину.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №958.
Что попадет под запрет
После введения новых правил отправлять по почте нельзя будет следующие вещи:
- национальную валюту (кроме нумизматических монет и коллекций), иностранную валюту
- продукты, срок годности которых не превышает 10 дней
- алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости для электронных сигарет без марок акцизного налога установленного образца
- оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные, токсичные, радиоактивные, едкие, ядовитые вещества, ртуть, кислоты
- животных и ядовитые растения
- специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и т. п.
Что нельзя будет отправлять в заграничных посылках
Обновленные правила также предусматривают ограничения по отправке заграничных посылок. В частности, они касаются документов. Нельзя будет отправлять:
- разрешения на право ношения оружия
- трудовые книжки
- военные билеты
- документы, удостоверяющие личность
Что будет, если в посылке обнаружат запрещенные вещи
Если таможенные органы обнаружат в международной посылке запрещенные вещи, то конфискуют.
Если в посылках, отправленных в пределах Украины, будут обнаружены продукты с коротким сроком годности и опасные предметы, то их утилизируют.
Сотрудники почты обратятся в полицию, если найдут в посылке следующие вещи:
- оружие
- наркотики и психотропные вещества
- токсичные и радиоактивные вещества
- биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, токсины и т. п.)
Если в посылке найдут гривны, то их вернут отправителю или перешлют адресату почтовым переводом. А если обнаружат доллары, евро и другую иностранную валюту, то отправят отправителю или получателю в письме с объявленной ценностью с описанием вложения.
Ранее мы писали о том, что "Новая почта" будет бесплатно доставлять посылки для военных.
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