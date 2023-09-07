В Україні зміниться ціна на вершкове масло: скільки воно коштує зараз

Чому підвищаться ціни, і скільки коштує продукт зараз - читайте у матеріалі нижче.

Чому підвищаться ціни

Аналізуючи ситуацію, експерти вказують на збільшення внутрішнього попиту як причину зростання цін. Незважаючи на те, що виробництво масла в поточному році збільшилося, обсяг експорту перевищував лише в першому півріччі, і загалом за рік він буде нижчим.

За даними "Інфагро", нині більшість виробників вважають експорт масла невигідним, за винятком продажу невеликих партій за високою ціною в Азербайджан, Молдову чи Казахстан. Постачання до Європейського союзу так і не розпочалося. Можливо, буде імпорт олії із цього регіону у міжсезоння 2023/2024.

За інформацією видання Восени можливе подальше підвищення цін на масло в Україні. Проте не виключається, що і на світових ринках ціни на продукт можуть збільшитись. У таких умовах подорожчання може бути ще значнішим.

Скільки зараз коштує вершкове масло

Останнім часом в українських супермаркетах спостерігається тенденція на подорожчання масла.

Наприклад, популярний бренд "Яготинське" продається у "Сільпо" та Novus по 86.69 гривень, в АТБ його можна купити по 79.90 за 180 грамів.

Ціна масла в Novus (Скриншот)

Ціна масла в Сільпо (Скриншот)