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В Украине изменится цена на сливочное масло: сколько оно стоит сейчас

Четверг 07 сентября 2023 09:54
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В Украине изменится цена на сливочное масло: сколько оно стоит сейчас Фото: В Украине подорожает сливочное масло (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в ближайшем будущем подорожает сливочное масло.

Почему повысятся цены, и сколько стоит продукт сейчас - читайте в материале ниже.

Почему повысятся цены

Анализируя ситуацию, эксперты указывают на увеличение внутреннего спроса как причину роста цен. Несмотря на то, что производство масла в текущем году увеличилось, объем экспорта превышал только в первом полугодии, и в целом по году он будет ниже.

По данным "Инфагро", в настоящее время большинство производителей считают экспорт масла невыгодным, за исключением продажи небольших партий по высокой цене в Азербайджан, Молдову или Казахстан. Поставки в Европейский союз так и не начались. Возможно, будет импорт масла из этого региона в межсезонье 2023/2024.

По информации издания Осенью возможно дальнейшее повышение цен на масло в Украине. Однако не исключается, что и на мировых рынках цены на масло могут увеличиться. В таких условиях подорожание украинского масла может быть еще более значительным.

Сколько сейчас стоит сливочное масло

В последнее время в украинских супермаркетах наблюдается тенденция к подорожанию масла.

Например, популярный бренд "Яготинское" продается в "Сильпо" и Novus по 86.69 гривен, в АТБ его можно купить по 79.90 за 180 граммов.

В Украине изменится цена на сливочное масло: сколько оно стоит сейчасЦена масла в Novus (Скриншот)

В Украине изменится цена на сливочное масло: сколько оно стоит сейчасЦена масла в Сильпо (Скриншот)

В Украине изменится цена на сливочное масло: сколько оно стоит сейчасЦена масла в АТБ (Скриншот)

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о подорожании пяти популярных продуктов.

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