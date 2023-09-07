В Украине изменится цена на сливочное масло: сколько оно стоит сейчас

Почему повысятся цены, и сколько стоит продукт сейчас - читайте в материале ниже.

Почему повысятся цены

Анализируя ситуацию, эксперты указывают на увеличение внутреннего спроса как причину роста цен. Несмотря на то, что производство масла в текущем году увеличилось, объем экспорта превышал только в первом полугодии, и в целом по году он будет ниже.

По данным "Инфагро", в настоящее время большинство производителей считают экспорт масла невыгодным, за исключением продажи небольших партий по высокой цене в Азербайджан, Молдову или Казахстан. Поставки в Европейский союз так и не начались. Возможно, будет импорт масла из этого региона в межсезонье 2023/2024.

По информации издания Осенью возможно дальнейшее повышение цен на масло в Украине. Однако не исключается, что и на мировых рынках цены на масло могут увеличиться. В таких условиях подорожание украинского масла может быть еще более значительным.

Сколько сейчас стоит сливочное масло

В последнее время в украинских супермаркетах наблюдается тенденция к подорожанию масла.

Например, популярный бренд "Яготинское" продается в "Сильпо" и Novus по 86.69 гривен, в АТБ его можно купить по 79.90 за 180 граммов.

Цена масла в Novus (Скриншот)

Цена масла в Сильпо (Скриншот)