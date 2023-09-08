В Україні зміниться ціна на молоко: скільки воно коштує зараз

Чому подорожчає молоко

Про підвищення активності на ринку сирого молока свідчать як серпневі зміни цін на сировину, так і очікуване зростання вартості на початку вересня.

Як пише Infagro, ні пасивність світового молочного ринку, ні відносно низькі ціни на молочні товари на біржі не можуть зупинити зростання цін на цей популярний товар.

Одночасне зниження пропозиції та попиту на внутрішньому ринку створюють незалежність поточного балансу від зовнішньої торгівлі.

Окрім зниження показників вмісту сухих речовин, що характерно для останнього півріччя, спекотний серпневий час став додатковим фактором скорочення удоїв.

Цей тренд збігся зі збільшеним попитом на внутрішньому ринку, спричиненим спалахом внутрішнього туризму та поверненням українців з-за кордону перед початком навчального року.

Ці фактори стали основною причиною підвищення закупівельних цін на молоко сільськогосподарських підприємств. У серпні також спостерігалося незначне підвищення ціни на молоко, яке виробляється у господарствах населення.

За оцінками Державної служби статистики за результатами виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами з початку року, розрахункове зростання показника у липні становило +4% порівняно з липнем 2022 року.

За статистичними даними, за сім місяців в Україні було вироблено 4,3 мільйона тонн сирого молока, що на 5,1% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. За оцінками, у сільськогосподарських підприємствах було вироблено 1,7 мільйона тонн (+8,5%), а у господарствах населення – 2,7 мільйона тонн (-11,9%).

Скільки зараз коштує молоко в Україні

Наразі ціни в українських магазинах на молоко стартують від 31 гривні за літр.

Це ціна за товар у супермаркеті АТБ. Загалом ціна на молоко залишається на рівні 40 гривень.

Ціни на молоко в Україні (Скріншот)