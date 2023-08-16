В Україні змінились правила паркування. У якому випадку тепер можуть евакуювати авто

В Україні змінились правила евакуації транспортних засобів. Відтепер збільшилась кількість випадків, коли авто можуть забрати на штрафмайданчик через неправильне паркування.

Про це йдеться у внесених змінах до постанови №855.

Що змінилося для водіїв

Кабмін вніс зміни до двох постанов, які регулюють порядок тимчасового затримання транспортних засобів працівниками Нацполіції та інспекторами з паркування. Документ розширює перелік підстав тимчасового затримання транспортних засобів.

Додаткові підстави для інспекторів евакуювати авто:

якщо транспорт припарковано у місці, де є знак, що дана стоянка призначена для розміщення автомобілів для осіб з інвалідністю

коли транспорт на бензині, а його припаркували у місці, призначеному для електромобілів

якщо транспортний засіб перешкоджає зупинці авто, оснащеного одним чи кількома електродвигунами

якщо погано видно номерний знак через його пошкодження чи забруднення, транспорт без номерного знака (тобто з тимчасовим блокуванням)

незаконно встановлені знаки Збройних сил України та інших силових відомств на транспорт (тимчасове блокування)

Окрім того, документ скасував вимогу щодо присутності двох понятих під час складання акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу за умови здійснення фото- або відеофіксації.

Скільки коштує забрати авто зі штрафмайданчика

Власнику авто, яке забрали на штрафмайданчик, потрібно сплатити три квитанції. А саме:

штраф за порушення ПДР - сума складає 680 грн або 340 грн, якщо квитанцію оплатити впродовж десяти днів

оплата послуг штрафного майданчика - 144 грн за кожен день перебування авто на ньому, навіть якщо забрати свій транспорт у той самий день

оплата послуг з перевезення авто евакуатором до майданчика - 1 270 грн

Водію у середньому доведеться заплатити 1 754 грн. Також варто врахувати комісію за оплату квитанцій.