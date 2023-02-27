В Україні злетить у ціні популярний салатний овоч

Чому подорожчають помідори

Більшість українських теплиць планують розпочати масову реалізацію нового обігу томатів лише наприкінці березня. Водночас пропозиція цієї продукції із зовнішнього ринку також скоротилася. Основний експортер томатів - Туреччина, що припинила постачання в Україну через землетрус.

Таким чином, представники оптових компаній отримали можливість вкотре підвищити відпускні ціни на імпортну продукцію.

Усі ці фактори й призвели до чергового подорожчання імпортних томатів на українському ринку.

Сьогодні вартість імпортних томатів в Україні вже в середньому в 1,8 раза вища, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість представників оптових компаній не виключають, що ціни на помідори й надалі зростатимуть.

Скільки зараз коштують тепличні помідори

Так, нині помідори турецького виробництва надходять до оптового продажу в діапазоні 85-100 грн/кг ($2,32-2,73/кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж тижнем раніше.

У супермаркетах ціна на тепличні помідори стартує від 130 гривень за кілограм.