UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні злетить у ціні популярний салатний овоч

Фото: В Україні подорожчають помідори (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні невдовзі подорожчають тепличні помідори. Справа в тому, що на цьому тижні їх пропозиція від фермерів на ринку скоротилася.

Про таку тенденцію повідомляють аналітики East Fruit.

Чому подорожчають помідори

Більшість українських теплиць планують розпочати масову реалізацію нового обігу томатів лише наприкінці березня. Водночас пропозиція цієї продукції із зовнішнього ринку також скоротилася. Основний експортер томатів - Туреччина, що припинила постачання в Україну через землетрус.

Таким чином, представники оптових компаній отримали можливість вкотре підвищити відпускні ціни на імпортну продукцію.

Усі ці фактори й призвели до чергового подорожчання імпортних томатів на українському ринку.

Сьогодні вартість імпортних томатів в Україні вже в середньому в 1,8 раза вища, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість представників оптових компаній не виключають, що ціни на помідори й надалі зростатимуть.

Скільки зараз коштують тепличні помідори

Так, нині помідори турецького виробництва надходять до оптового продажу в діапазоні 85-100 грн/кг ($2,32-2,73/кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж тижнем раніше.

У супермаркетах ціна на тепличні помідори стартує від 130 гривень за кілограм.

Як ми раніше повідомляли, у магазинах Києва завищували ціни на соціальні продукти. Читайте у матеріалі – на які.

А також перед цим ми розповідали, що робити, якщо ціна в чеку та ціннику відрізняються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти