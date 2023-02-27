В Украине взлетит в цене популярный салатный овощ

Почему подорожают помидоры

Большинство украинских теплиц планируют начать массовую реализацию нового оборота томатов только в конце марта. В то же время, предложение этой продукции с внешнего рынка также сократилось. Основной экспортер томатов - Турция, прекратила поставки в Украину из-за землетрясения.

Таким образом, представители оптовых компаний получили возможность в очередной раз повысить отпускные цены на импортную продукцию.

Все эти факторы и привели к очередному подорожанию импортных томатов на украинском рынке.

На сегодняшний день стоимость импортных томатов в Украине уже в среднем в 1,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом большинство представителей оптовых компаний не исключают, что цены на помидоры и дальше будут расти.

Сколько сейчас стоят тепличные помидоры

Так, на сегодняшний день помидоры турецкого производства поступают в оптовую продажу в диапазоне 85-100 грн/кг ($2,32-2,73/кг), что в среднем на 16% дороже, чем неделей ранее.

В супермаркетах цена тепличных помидоров стартует от 130 гривен за килограмм.