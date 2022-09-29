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В Україні злетіли ціни на банани та апельсини: скільки вони зараз коштують

Фото: В Україні дорожчають фрукти, що привізні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній тиждень суттєво подорожчали фрукти, які привозять до нас із теплих країн. Йдеться про апельсини та банани.

Скільки вони зараз коштують – читайте у матеріалі Styler.

Скільки коштують апельсини

За даними сайту Мінфін, кілограм апельсин подорожчав із 64,72 грн до 81,63 грн. Цінник на них коштує від 73,90 грн/кг (Варус) до 98,80 грн/кг ("МегаМаркет").

Апельсини преміум подорожчали з 73,62 грн/кг до 83,95 грн/кг, тобто на 10 гривень за кілограм.

У "Новусі" кілограм апельсин зараз коштує 84 гривні за кілограм, а у супермаркеті АТБ за кілограм фрукта простий 78 гривень.

Скільки зараз коштують банани

Майже в півтора рази зросли в ціні банани. Це дуже великий стрибок у ціні за такий короткий час.

Середня вартість бананів зросла з 40,93 грн/кг до 61,02 грн/кг. Ціна на них стартує від 59,40 грн/кг ("Ашан") та досягає 65,30 грн/кг ("Варус").

У мережі "Фора" за кілограм тропічного фрукта просять 61 гривню, в АТБ ціна на рівні 60 гривень за кілограм, а у "Новусі" 59.99 гривень за кілограм.

До речі, ціни на лимони за цей тиждень трохи знизилися. Їхня вартість у середньому знизилася з 69,90 грн/кг до 68,54 грн/кг.

Зазначимо, що економічні експерти прогнозують подальше подорожчання фруктів та овочів в Україні.

Нагадаємо, що в Україні дешевшає гречка . Читайте у матеріалі, що буде з цінами далі.

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Ціни на продукти