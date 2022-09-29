В Україні злетіли ціни на банани та апельсини: скільки вони зараз коштують
В Україні за останній тиждень суттєво подорожчали фрукти, які привозять до нас із теплих країн. Йдеться про апельсини та банани.
Скільки вони зараз коштують – читайте у матеріалі Styler.
Скільки коштують апельсини
За даними сайту Мінфін, кілограм апельсин подорожчав із 64,72 грн до 81,63 грн. Цінник на них коштує від 73,90 грн/кг (Варус) до 98,80 грн/кг ("МегаМаркет").
Апельсини преміум подорожчали з 73,62 грн/кг до 83,95 грн/кг, тобто на 10 гривень за кілограм.
У "Новусі" кілограм апельсин зараз коштує 84 гривні за кілограм, а у супермаркеті АТБ за кілограм фрукта простий 78 гривень.
Скільки зараз коштують банани
Майже в півтора рази зросли в ціні банани. Це дуже великий стрибок у ціні за такий короткий час.
Середня вартість бананів зросла з 40,93 грн/кг до 61,02 грн/кг. Ціна на них стартує від 59,40 грн/кг ("Ашан") та досягає 65,30 грн/кг ("Варус").
У мережі "Фора" за кілограм тропічного фрукта просять 61 гривню, в АТБ ціна на рівні 60 гривень за кілограм, а у "Новусі" 59.99 гривень за кілограм.
До речі, ціни на лимони за цей тиждень трохи знизилися. Їхня вартість у середньому знизилася з 69,90 грн/кг до 68,54 грн/кг.
Зазначимо, що економічні експерти прогнозують подальше подорожчання фруктів та овочів в Україні.
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