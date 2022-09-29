В Украине взлетели цены на бананы и апельсины: сколько они сейчас стоят

В Украине за последнюю неделю существенно подорожали фрукты, которые привозят к нам из теплых стран. Речь идет об апельсинах и бананах.

Сколько они сейчас стоят - читайте в материале Styler.

Сколько стоят апельсины

По данным сайта Минфин, килограмм апельсин подорожал с 64,72 грн до 81,63 грн. Ценник на них колеблется от 73,90 грн/кг ("Варус") до 98,80 грн/кг (МегаМаркет).

Апельсины премиум подорожали с 73,62 грн/кг до 83,95 грн/кг, то есть на 10 гривен за килограмм.

В "Новусе" килограмм апельсин сейчас стоит 84 гривны за килограмм, а в супермаркете АТБ за килограмм фрукта прост 78 гривен.

Сколько сейчас стоят бананы

Практически в полтора раза выросли в цене бананы. Это очень большой скачек в цене за такое короткое время.

Средняя стоимость бананов взлетела с 40,93 грн/кг до 61,02 грн/кг. Цена на них стартует от 59,40 грн/кг (Ашан) и достигает 65,30 грн/кг (Варус).

В сети "Фора" за килограмм тропического фрукта просят 61 гривну, в АТБ цена на уровне 60 гривен за килограмм, а в "Новусе" 59.99 гривен за килограмм.

Кстати, цены на лимоны за эту неделю немного снизились. Их стоимость в среднем снизилась с 69,90 грн/кг до 68,54 грн/кг.

Отметим, что экономические эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание фруктов и овощей в Украине.