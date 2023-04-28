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В Україні жінки до 40 років можуть пройти особливе обстеження безкоштовно

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 13:28
В Україні жінки до 40 років можуть пройти особливе обстеження безкоштовно Як зробити безкоштовну мамографію (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Своєчасна турбота про здоров'я є однією з найважливіших звичок у житті людини. Існує чимало хвороб, які можна попередити або вилікувати за умови вчасного обстеження. Особливо це стосується різних видів онкології.

Як жінці безкоштовно перевіритися на онкологію молочних залоз, розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.

Мамографія - це рентгенографічне дослідження молочних залоз. Отримавши знімок тканин, лікар може оцінити стан молочних залоз і побачити відсутність чи наявність ознак онкозахворювань, а також пухлинні утворення не злоякісного походження.

Мамографія дозволяє виявити новоутворення навіть тоді, коли їх не можна визначити при пальпації. Саме тому важливо вчасно проходити профілактичні огляди лікарів.

Після 40 років жінкам обов'язково потрібно робити це обстеження раз на рік. Зазвичай лікарі призначають це під час огляду.

Але жінки до 40 років також можуть пройти обстеження молочних залоз безоплатно.

Як пройти мамографію безкоштовно

Для цього потрібно:

  • мати направлення сімейного або особистого лікаря
  • звернутись до медичного закладу, що надає послуги за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах"
  • уточніть в поліклініці, чи є там необхідне обладнання і лікар-рентгенолог.

Зверніть увагу! Якщо пацієнтка хоче пройти обстеження самостійно, не маючи на це рекомендацій та направлення лікаря, то це можна зробити лише за власні гроші.

До речі, раніше ми вже писали про препарати, які можуть провокувати розвиток раку грудей.

Читайте також, про що може свідчити біль в області грудної клітини.

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