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В Украине женщины до 40 лет могут пройти особое обследование бесплатно

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 13:28
В Украине женщины до 40 лет могут пройти особое обследование бесплатно Как сделать бесплатную маммографию (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Своевременная забота о здоровье является одной из важнейших привычек в жизни человека. Существует немало болезней, которые можно предупредить или вылечить при условии своевременного обследования. Особенно это касается разных видов онкологии.

Как женщине бесплатно провериться на онкологию молочных желез, рассказали в Telegram-канале НСЗУ.

Маммография - это рентгенографическое исследование молочных желез. Получив снимок тканей, врач может оценить состояние молочных желез и увидеть отсутствие признаков онкозаболеваний, а также опухолевые образования не злокачественного происхождения.

Маммография позволяет выявить новообразование даже тогда, когда их нельзя определить с помощью пальпации. Именно поэтому важно проходить профилактические осмотры врачей.

После 40 лет женщинам обязательно нужно делать это обследование раз в год. Обычно врачи назначают это при осмотре.

Но женщины до 40 лет также могут пройти обследование молочных желез бесплатно.

Как пройти маммографию бесплатно

Для этого нужно:

  • иметь направление семейного или личного врача
  • обратиться в медицинское учреждение, предоставляющее услуги за пакетом "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях"
  • уточните в поликлинике, есть ли там необходимое оборудование и врач-рентгенолог.

Обратите внимание! Если пациентка хочет пройти обследование самостоятельно, не имея на это рекомендаций и направления врача, это можно сделать только за собственные деньги.

Кстати, раньше мы уже писали о препаратах, которые могут провоцировать развитие рака груди.

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