В Україні Зеленські, в Британії Уельські: пари, стилем яких захоплюється весь світ

Стиль Олени та Володимира Зеленських

Пані Олена ніколи не прагнула публічності та визнання, їй було зручно та затишно підтримувати свого коханого за лаштунками. Але у 2019 все змінилося - Зеленська стала першою леді Україна і тепер завжди має бути у світі подій.

Образи Олени та Володимира Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Саме тому на публіці Зеленські почали часто з’являтися разом у вишуканих та ділових образах. Президент завжди одягав стильні костюми, адже статус зобов’язує. А от Олена підбирала ділові сукні та костюми, які мають гарний вигляд поруч з вбранням чоловіка.

Але у 2022 році стиль президентського подружжя змінився кардинально. Володимир почав носити одяг в стилі мілітарі, адже в країні йде війна і він вважає, що саме його образи мають відображати ці події та стан країни.

Колись, навіть казали, що Зеленський розслабився у плані стилю і не має виходити у світ у військовій формі, проте президент має своє бачення.

А перша леді почала наповнювати свої образи символічністю. За весь період війни дружина президента жодного разу не вийшла у вбранні, яке б не мало символічних прикрас або деталей.

Таким чином пані Зеленська показує світові важливі меседжі про Україну.

Образи Олени та Володимира Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Стиль Кейт Міддлтон і принці Вільяма

Образи принцеси завжди обговорюють в мережі, адже вона виділяється поміж інших. Всі знають, що Кейт дуже любить відтворювати образи принцеси Діани та одягати її прикраси.

Також жінка дуже часто одягає піджаки, особливо вона любить твідові. Але найчастіше поруч з Вільямом Кейт можна побачити у вишуканих сукнях, адже це виглядає дуже романтично і доречно.

Образи Кейт Міддлтон та принца Вільяма (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

До того ж принц Уельський на ділові зустрічі та світські заходи завжди обирає костюми у темних тонах.

А от у повсякденному житті пара любить вибирати одяг в схожих тонах і це виглядає мило та стильно. Певно через це Кейт та Вільям стали наймоднішою парою у світі за 2023 рік.

Оцінка образів знаменитостей базувалася на аналізі понад п’яти мільйонів публікацій у мережі і пошукових запитів у Google. Переможців обирала британська дизайнерка Карен Міллен, яка присудила принцу та принцесі Уельським "10 із 10" можливих.

Образи Кейт Міддлтон та принца Вільяма (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)