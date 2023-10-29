В Украине Зеленские, в Британии Уэльские: пары, стилем которых восторгается весь мир

Стиль Елены и Владимира Зеленских

Елена никогда не стремилась к публичности и признанию, ей было удобно и уютно поддерживать своего любимого за кулисами. Но в 2019 году все изменилось - Зеленская стала первой леди Украина и теперь всегда должно быть в мире событий.

Образы Елены и Владимира Зеленских (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Именно поэтому на публике Зеленские стали часто появляться вместе в изысканных и деловых образах. Президент всегда надевал стильные костюмы, потому что статус обязывает. А вот Елена подбирала деловые платья и костюмы, которые хорошо выглядят рядом с нарядами мужа.

Но в 2022 году стиль президентских супругов изменился кардинально. Владимир начал носить одежду в стиле милитари, ведь в стране идет война и он считает, что именно его образы, должны отражать эти события и состояние страны.

Когда-то даже говорили, что Зеленский расслабился в плане стиля и не должен выходить в свет в военной форме, однако президент имеет свое видение.

Первая леди начала наполнять свои образы символичностью. За весь период войны жена президента ни разу не вышла в нарядах, которые не имели символических украшений или деталей.

Таким образом Зеленская показывает е месседжи об Украине всему миру.

Образы Елены и Владимира Зеленских (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Стиль Кейт Миддлтон и принцы Уильяма

Образы принцессы всегда обсуждают в сети, ведь она выделяется среди других. Все знают, что Кейт очень любит воплощать образы принцессы Дианы и надевать ее украшения.

Также женщина очень часто надевает пиджаки, особенно она любит твидовые. Но чаще рядом с Уильямом, Кейт можно увидеть в изысканных платьях, ведь это выглядит очень романтично и уместно.

Образы Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

К тому же, принц Уэльский на деловые встречи и светские мероприятия всегда выбирает костюмы в темных тонах.

А вот в повседневной жизни пара любит выбирать одежду в похожих тонах и это выглядит мило и стильно. Вероятно, поэтому Кейт и Уильям стали самой модной парой в мире за 2023 год.

Оценка образов знаменитостей базировалась на анализе более пяти миллионов публикаций в сети и поисковых запросах Google. Победителей выбирала британская дизайнер Карен Миллен, которая присудила принцу и принцессе Уэльским "10 из 10" возможных.

Образы Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)