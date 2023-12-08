В Україні з'явиться Національне військове кладовище з крематорієм і музеєм: як виглядатиме

Презентація проекту

Нещодавно Міністерство у справах ветеранів презентувало громадськості ескізний проект Національного військового меморіального кладовища.

Участь у робочій зустрічі з питань реалізації НВМК взяли:

представники родин полеглих українських воїнів

керівництво та профільні фахівці Мінветеранів

народні депутати України

представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Українського інституту національної пам'яті, Міндовкілля та ДУ "НВМК"

експерти інших дотичних відомств

Відповідальний за реалізацію проекту - заступник директора ДУ "НВМК" Ярослав Старущенко.

Робоча зустріч (фото: Мінветеранів)

Де збудують і як добиратися

Після завершення нормативно-правового врегулювання Національне військове меморіальне кладовище буде збудоване в межах Гатненської територіальної громади - під Києвом.

Зважаючи на близьке розташування до меж столиці та потужну транспортну артерію, українцям обіцяють "зручний трансфер".

Так, проектом передбачено організацію постійно курсуючих шатлів - від основних транспортних вузлів до меморіального комплексу.

Приблизне місцерозташування НВМК (скріншот: google.com/maps)

Американський досвід

Головний архітектор ескізного проекту, що успішно пройшов державну експертизу, - Сергій Дербін.

Під час проектування Національного військового меморіального кладовища було враховано закордонний меморіальний досвід.

Йдеться, зокрема, про всесвітньо відомий військовий Арлінгтонський національний цвинтар в американському штаті Вірджинія, на території якого поховані учасники війн, президенти, судді Верховного суду та астронавти (нині цвинтар нараховує близько 300 тисяч могил).

Військовий цвинтар в Арлінгтоні (фото: Wikipedia)

Етапи будівництва

Планується, що на земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені:

військове кладовище

церемоніальна площа

будинок трауру

крематорій

музейно-виставковий комплекс

інша необхідна інфраструктура

Будівництво здійснюватиметься у кілька черг.

Перш за все планують збудувати: сектор традиційних поховань, колумбарій (місце захоронення урн із прахом після кремації), площу (де відбуватиметься прощання з українськими воїнами) і необхідні споруди для організації поховань.

Як може виглядати НВМК

У межах презентації проекту були представлені:

ескізні рішення Національного військового меморіального кладовища

візуальні проекти уніфікованих надгробних плит (з урахуванням релігійних особливостей), які буде витримано у єдиному стилі

"Увіковічнення пам'яті наших героїв є вкрай важливим. Створення та облаштування НВМК здійснюється вперше в історії нашої країни... Необхідно гідно увіковічнити пам'ять про наших Захисників і Захисниць, які віддали найдорожче - своє життя - за свободу і незалежність України", - наголосила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Так може виглядати Національне військове меморіальне кладовище (фото: ДУ "НВМК")