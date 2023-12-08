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В Україні з'явиться Національне військове кладовище з крематорієм і музеєм: як виглядатиме

Проект НВМК враховує американський досвід (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Війна забирає життя найкращих. Ніхто й ніколи не зможе повною мірою віддячити полеглим захисникам і їхнім родинам. Заради увіковічнення пам'яті героїв в Україні планують збудувати унікальне Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про будівництво нового кладовища, його місцерозташування та зовнішній вигляд.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Урядовий портал, Міністерство у справах ветеранів, Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" (ДУ "НВМК), Wikipedia.

Презентація проекту

Нещодавно Міністерство у справах ветеранів презентувало громадськості ескізний проект Національного військового меморіального кладовища.

Участь у робочій зустрічі з питань реалізації НВМК взяли:

  • представники родин полеглих українських воїнів
  • керівництво та профільні фахівці Мінветеранів
  • народні депутати України
  • представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Українського інституту національної пам'яті, Міндовкілля та ДУ "НВМК"
  • експерти інших дотичних відомств

Відповідальний за реалізацію проекту - заступник директора ДУ "НВМК" Ярослав Старущенко.

Робоча зустріч (фото: Мінветеранів)

Де збудують і як добиратися

Після завершення нормативно-правового врегулювання Національне військове меморіальне кладовище буде збудоване в межах Гатненської територіальної громади - під Києвом.

Зважаючи на близьке розташування до меж столиці та потужну транспортну артерію, українцям обіцяють "зручний трансфер".

Так, проектом передбачено організацію постійно курсуючих шатлів - від основних транспортних вузлів до меморіального комплексу.

Приблизне місцерозташування НВМК (скріншот: google.com/maps)

Американський досвід

Головний архітектор ескізного проекту, що успішно пройшов державну експертизу, - Сергій Дербін.

Під час проектування Національного військового меморіального кладовища було враховано закордонний меморіальний досвід.

Йдеться, зокрема, про всесвітньо відомий військовий Арлінгтонський національний цвинтар в американському штаті Вірджинія, на території якого поховані учасники війн, президенти, судді Верховного суду та астронавти (нині цвинтар нараховує близько 300 тисяч могил).

Військовий цвинтар в Арлінгтоні (фото: Wikipedia)

Етапи будівництва

Планується, що на земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені:

  • військове кладовище
  • церемоніальна площа
  • будинок трауру
  • крематорій
  • музейно-виставковий комплекс
  • інша необхідна інфраструктура

Будівництво здійснюватиметься у кілька черг.

Перш за все планують збудувати: сектор традиційних поховань, колумбарій (місце захоронення урн із прахом після кремації), площу (де відбуватиметься прощання з українськими воїнами) і необхідні споруди для організації поховань.

Як може виглядати НВМК

У межах презентації проекту були представлені:

  • ескізні рішення Національного військового меморіального кладовища
  • візуальні проекти уніфікованих надгробних плит (з урахуванням релігійних особливостей), які буде витримано у єдиному стилі

"Увіковічнення пам'яті наших героїв є вкрай важливим. Створення та облаштування НВМК здійснюється вперше в історії нашої країни... Необхідно гідно увіковічнити пам'ять про наших Захисників і Захисниць, які віддали найдорожче - своє життя - за свободу і незалежність України", - наголосила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Так може виглядати Національне військове меморіальне кладовище (фото: ДУ "НВМК")

Нагадаємо, дещо раніше Лапутіна розповіла, скільки ветеранів може бути в Україні після війни.

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