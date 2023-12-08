В Украине появится Национальное военное кладбище с крематорием и музеем: как будет выглядеть

Война уносит жизни лучших. Никто и никогда не сможет в полной мере отблагодарить павших защитников и их семьи. Ради увековечения памяти героев в Украине планируют построить уникальное Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК).
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о строительстве нового кладбища, его месторасположении и внешнем виде.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Правительственный портал, Министерство по делам ветеранов, Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" (ГУ "НВМК), Wikipedia.
Недавно Министерство по делам ветеранов представило общественности эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.
Участие в рабочей встрече по вопросам реализации НВМК приняли:
Ответственный за реализацию проекта - заместитель директора ГУ "НВМК" Ярослав Старущенко.
Рабочая встреча (фото: Минветеранов)
После завершения нормативно-правового урегулирования Национальное военное мемориальное кладбище будет построено в пределах Гатненского территориального общества - под Киевом.
Учитывая близкое расположение границ столицы и мощную транспортную артерию, украинцам обещают "удобный трансфер".
Так, проектом предусмотрена организация постоянно курсирующих шаттлов - от основных транспортных узлов до мемориального комплекса.
Приблизительное местоположение НВМК (скриншот: google.com/maps)
Главный архитектор эскизного проекта, который успешно прошел государственную экспертизу, - Сергей Дербин.
При проектировании Национального военного мемориального кладбища был учтен зарубежный мемориальный опыт.
Речь идет, в частности, о всемирно известном военном Арлингтонском национальном кладбище в американском штате Вирджиния, на территории которого похоронены участники войн, президенты, судьи Верховного суда и астронавты (ныне кладбище насчитывает около 300 тысяч могил).
Военное кладбище в Арлингтоне (фото: Wikipedia)
Планируется, что на земельном участке в более 260 гектаров будут размещены:
Строительство будет осуществляться в несколько очередей.
Прежде всего, планируют построить: сектор традиционных захоронений, колумбарий (место захоронения урн с прахом после кремации), площадь (где будет проходить прощание с украинскими воинами) и необходимые сооружения для организации захоронений.
В рамках презентации проекта были представлены:
"Увековечение памяти наших героев крайне важно. Создание и обустройство НВМК осуществляется впервые в истории нашей страны... Необходимо достойно увековечить память о наших Защитниках и Защитницах, которые отдали самое дорогое - свою жизнь - за свободу и независимость Украины", - подчеркнула министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
Так может выглядеть Национальное военное мемориальное кладбище (фото: ГУ "НВМК")
Напомним, несколько ранее Лапутина рассказала, сколько ветеранов может быть в Украине после войны.
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