В Украине появится Национальное военное кладбище с крематорием и музеем: как будет выглядеть

Презентация проекта

Недавно Министерство по делам ветеранов представило общественности эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.

Участие в рабочей встрече по вопросам реализации НВМК приняли:

представители семей павших украинских воинов

руководство и профильные специалисты Минветеранов

народные депутаты Украины

представители Офиса президента, Кабинета министров, Украинского института национальной памяти, Минсреды и ГУ "НВМК"

эксперты других соприкасающихся ведомств

Ответственный за реализацию проекта - заместитель директора ГУ "НВМК" Ярослав Старущенко.

Рабочая встреча (фото: Минветеранов)

Где построят и как добираться

После завершения нормативно-правового урегулирования Национальное военное мемориальное кладбище будет построено в пределах Гатненского территориального общества - под Киевом.

Учитывая близкое расположение границ столицы и мощную транспортную артерию, украинцам обещают "удобный трансфер".

Так, проектом предусмотрена организация постоянно курсирующих шаттлов - от основных транспортных узлов до мемориального комплекса.

Приблизительное местоположение НВМК (скриншот: google.com/maps)

Американский опыт

Главный архитектор эскизного проекта, который успешно прошел государственную экспертизу, - Сергей Дербин.

При проектировании Национального военного мемориального кладбища был учтен зарубежный мемориальный опыт.

Речь идет, в частности, о всемирно известном военном Арлингтонском национальном кладбище в американском штате Вирджиния, на территории которого похоронены участники войн, президенты, судьи Верховного суда и астронавты (ныне кладбище насчитывает около 300 тысяч могил).

Военное кладбище в Арлингтоне (фото: Wikipedia)

Этапы строительства

Планируется, что на земельном участке в более 260 гектаров будут размещены:

военное кладбище

церемониальная площадь

дом траура

крематорий

музейно-выставочный комплекс

другая необходимая инфраструктура

Строительство будет осуществляться в несколько очередей.

Прежде всего, планируют построить: сектор традиционных захоронений, колумбарий (место захоронения урн с прахом после кремации), площадь (где будет проходить прощание с украинскими воинами) и необходимые сооружения для организации захоронений.

Как может выглядеть НВМК

В рамках презентации проекта были представлены:

эскизные решения Национального военного мемориального кладбища

визуальные проекты унифицированных надгробных плит (с учетом религиозных особенностей), которые будут выдержаны в едином стиле

"Увековечение памяти наших героев крайне важно. Создание и обустройство НВМК осуществляется впервые в истории нашей страны... Необходимо достойно увековечить память о наших Защитниках и Защитницах, которые отдали самое дорогое - свою жизнь - за свободу и независимость Украины", - подчеркнула министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Так может выглядеть Национальное военное мемориальное кладбище (фото: ГУ "НВМК")