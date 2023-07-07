В Україні з'явилися перші автошколи для людей з інвалідністю: як і де вони вже працюють

В Україні розпочали свою роботу перші інклюзивні автошколи. Наразі проєкт запустили в п'ятьох містах України, але планують розширювати.
Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
На навчання в інклюзивних автошколах запрошують людей з інвалідністю, які бажають отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання чи перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.
Наразі "навчальний рік" стартував, і теоретичні та практичні курси в адаптованих автошколах проходять перші 22 учні. До речі, один із них уже навіть отримав посвідчення водія.
Поки що в Україні з'явилися лише п'ять автошкіл для людей з інвалідністю. Вони розміщені на базі закладів освіти системи МВС у:
"Ми хочемо допомогти соціалізуватися нашим захисникам і захисницям, а також охопити тих людей, які дістали інвалідність ще до війни та вже давно мають намір стати водіями", - розповідає про проєкт заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.
Відкриття інклюзивних шкіл має на меті допомогти соціалізуватися українським військовим (ілюстративне фото: Freepik)
Учні можуть розраховувати на ті самі послуги, що й у звичайних автошколах. Серед них:
При цьому учні можуть вчитися за індивідуальним графіком у зручний для них час.
Загальна тривалість навчання 11 тижнів, а вартість складає 9 000 гривень.
Для цього потрібно пройти шість етапів:
Раніше ми писали про те, що в українців можуть забирати машини на потреби ЗСУ.
А ще писали про те, кому з українців можуть заборонити купувати автомобілі.