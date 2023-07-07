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В Україні з'явилися перші автошколи для людей з інвалідністю: як і де вони вже працюють

Де відкрилися перші інклюзивні автошколи (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні розпочали свою роботу перші інклюзивні автошколи. Наразі проєкт запустили в п'ятьох містах України, але планують розширювати.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Хто може прийти на навчання

На навчання в інклюзивних автошколах запрошують людей з інвалідністю, які бажають отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання чи перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.

Наразі "навчальний рік" стартував, і теоретичні та практичні курси в адаптованих автошколах проходять перші 22 учні. До речі, один із них уже навіть отримав посвідчення водія.

В яких містах відкрили нові школи

Поки що в Україні з'явилися лише п'ять автошкіл для людей з інвалідністю. Вони розміщені на базі закладів освіти системи МВС у:

  • Києві
  • Дніпрі
  • Львові
  • Кропивницькому
  • Кам'янці-Подільському

"Ми хочемо допомогти соціалізуватися нашим захисникам і захисницям, а також охопити тих людей, які дістали інвалідність ще до війни та вже давно мають намір стати водіями", - розповідає про проєкт заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Відкриття інклюзивних шкіл має на меті допомогти соціалізуватися українським військовим (ілюстративне фото: Freepik)

Які послуги надають у школах

Учні можуть розраховувати на ті самі послуги, що й у звичайних автошколах. Серед них:

  • теоретична підготовка та надання практичних навичок керування транспортним засобом з ручним керуванням
  • складання іспитів з теоретичної підготовки та практичного керування автомобілем з ручним керуванням
  • отримання посвідчення водія в одному із територіальних сервісних центрів МВС, що територіально наближений до закладу освіти, в якому пройдено теоретичний курс навчання
  • надання практичних навичок керування автомобілем з ручним керуванням особам, які вже мають посвідчення на право керування транспортним засобом

При цьому учні можуть вчитися за індивідуальним графіком у зручний для них час.

Загальна тривалість навчання 11 тижнів, а вартість складає 9 000 гривень.

Як вступити до інклюзивної школи

Для цього потрібно пройти шість етапів:

  • отримати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом
  • обрати автошколу для теоретичної підготовки та подати документи
  • пройти теоретичний курс навчання в автошколі
  • скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС
  • пройти практичну підготовку в автошколі, що здійснює підготовку людей з інвалідністю
  • скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія

Раніше ми писали про те, що в українців можуть забирати машини на потреби ЗСУ.

А ще писали про те, кому з українців можуть заборонити купувати автомобілі.

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