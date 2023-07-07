В Украине появились первые автошколы для людей с инвалидностью: как и где они уже работают

В Украине начали работу первые инклюзивные автошколы. Пока проект запустили в пяти городах Украины, но планируют расширять.
Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.
На обучение в инклюзивных автошколах приглашают людей с инвалидностью, желающих получить водительское удостоверение категории В, и которые нуждаются в обучении или переобучении на автомобиле с ручным управлением.
Сейчас "учебный год" стартовал, и теоретические и практические курсы в адаптированных автошколах проходят первые 22 ученика. Кстати, один из них уже даже получил водительское удостоверение.
Пока в Украине появилось только пять автошкол для людей с инвалидностью. Они размещены на базе учебных заведений системы МВД в:
"Мы хотим помочь социализироваться нашим защитникам и защитницам, а также охватить тех людей, которые получили инвалидность еще до войны и уже давно намерены стать водителями", - рассказывает о проекте заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.
Целью открытия инклюзивных школ является социализация украинских военных (иллюстративное фото: Freepik)
Ученики могут рассчитывать на те же услуги, что и в обычных автошколах. Среди них:
При этом ученики могут учиться по индивидуальному графику в удобное для них время.
Длительность обучения 11 недель, а стоимость составляет 9 000 гривен.
Для того чтобы получить права, нужно пройти шесть этапов:
Раньше мы писали о том, что у украинцев могут забирать машины на нужды ВСУ.
А еще писали, кому из украинцев могут запретить покупать автомобили.