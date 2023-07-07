RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине появились первые автошколы для людей с инвалидностью: как и где они уже работают

Где открылись первые инклюзивные автошколы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине начали работу первые инклюзивные автошколы. Пока проект запустили в пяти городах Украины, но планируют расширять.

Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Кто может прийти на обучение

На обучение в инклюзивных автошколах приглашают людей с инвалидностью, желающих получить водительское удостоверение категории В, и которые нуждаются в обучении или переобучении на автомобиле с ручным управлением.

Сейчас "учебный год" стартовал, и теоретические и практические курсы в адаптированных автошколах проходят первые 22 ученика. Кстати, один из них уже даже получил водительское удостоверение.

В каких городах открыли новые школы

Пока в Украине появилось только пять автошкол для людей с инвалидностью. Они размещены на базе учебных заведений системы МВД в:

  • Киеве
  • Днепре
  • Львове
  • Кропивницком
  • Каменце-Подольском

"Мы хотим помочь социализироваться нашим защитникам и защитницам, а также охватить тех людей, которые получили инвалидность еще до войны и уже давно намерены стать водителями", - рассказывает о проекте заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Целью открытия инклюзивных школ является социализация украинских военных (иллюстративное фото: Freepik)

Какие услуги оказывают в школах

Ученики могут рассчитывать на те же услуги, что и в обычных автошколах. Среди них:

  • теоретическая подготовка и предоставление практических навыков управления транспортным средством с ручным управлением
  • сдача экзаменов по теоретической подготовке и практическому управлению автомобилем с ручным управлением
  • получение водительского удостоверения в одном из территориальных сервисных центров МВД, территориально приближенном к учебному заведению, в котором пройден теоретический курс обучения
  • предоставление практических навыков управления автомобилем с ручным управлением лицам, уже имеющим удостоверение на право управления транспортным средством

При этом ученики могут учиться по индивидуальному графику в удобное для них время.

Длительность обучения 11 недель, а стоимость составляет 9 000 гривен.

Как поступить в инклюзивную школу

Для того чтобы получить права, нужно пройти шесть этапов:

  • получить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством
  • выбрать автошколу для теоретической подготовки и подать документы
  • пройти теоретический курс обучения в автошколе
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД
  • пройти практическую подготовку в автошколе, осуществляющую подготовку людей с инвалидностью
  • сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение

Раньше мы писали о том, что у украинцев могут забирать машины на нужды ВСУ.

А еще писали, кому из украинцев могут запретить покупать автомобили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украиныавтошкола