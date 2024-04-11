В Україні впали ціни на популярний "борщовий" овоч

Чому ціни падають

За словами учасників ринку, знецінення буряків викликане зменшенням попиту на цю продукцію. Крім того, ринку ставиться під тиск значного збільшення некондиційних буряків, які виробники намагаються реалізувати в першу чергу.

За даними щоденного моніторингу проєкту, ціни на буряки в українських господарствах сьогодні коливаються від 8 до 14 гривень за кілограм ($0,21-0,36), що в середньому на 13% нижче, ніж на кінець минулого робочого тижня.

Самі виробники вважають, що причиною цієї цінової ситуації є низький попит на столові буряки, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах швидко погіршується. Варто відзначити, що фермерам доводиться знижувати ціни навіть за умови стрімкого скорочення запасів столових буряків у сховищах українських господарств.

Проте варто зауважити, що навіть в таких умовах українським виробникам вдається реалізувати столові буряки в середньому вдвічі дорожче, ніж у першій половині квітня 2023 року.

Скільки зараз коштують буряки

Так, найдешевші буряки зараз продаються у супермаркеті Varus по ціні 15.80 гривень.

Ціни на буряки в Україні (Скриншот)