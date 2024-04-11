В Украине упали цены на популярный "борщевой" овощ

Почему цены падают

По словам участников рынка, обесценение свеклы вызвано уменьшением спроса на данную продукцию. Кроме того, рынку ставится под давление значительного увеличения некондиционной свеклы, которую производители пытаются реализовать в первую очередь.

По данным ежедневного мониторинга проекта, цены на свеклу в украинских хозяйствах сегодня колеблются от 8 до 14 гривен за килограмм ($0,21-0,36), что в среднем на 13% ниже, чем на конец прошлой рабочей недели.

Сами производители считают, что причиной этой ценовой ситуации является низкий спрос на столовую свеклу, в то время как качество этих корнеплодов в хранилищах быстро ухудшается. Следует отметить, что фермерам приходится снижать цены даже при стремительном сокращении запасов столовой свеклы в хранилищах украинских хозяйств.

Однако следует отметить, что даже в таких условиях украинским производителям удается реализовать столовую свеклу в среднем вдвое дороже, чем в первой половине апреля 2023 года.

Сколько сейчас стоит свекла

Так, самая дешевая свекла сейчас продается в супермаркете Varus по цене 15.80 гривен.

Цены на свеклу в Украине (Скриншот)