В Україні визначили учасників Нацвідбору на Євробачення 2024 (лонглист)

Список учасників Нацвідбору (лонглист)

До списку охочих представити Україну на пісенному дійстві в Мальме наразі потрапило 20 українських артистів:

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

Parfeniuk

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

Teslenko

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

За словами музичного продюсера Нацвідбору Дмитра Шурова (Pianoбой), всі ці артисти - "різні та самобутні, але їх об'єднує гаряче серце, талант і величезна жага до Перемоги".

"Я вдячний кожному з них за щиру і конструктивну енергію, яку вони вклали у свої пісні. І особливо вдячний всім, кому не вистачило місця у двадцятці - саме ви зробили можливим цей відбір, створивши цей потужний заряд. Наступного року буде нова історія і новий шанс. А сьогодні це ми", - прокоментував Шуров.

Додамо, що довгий список Нацвідбору обрали з майже 400 поданих заявок. Перелік фіналістів, який включатиме до 10 артистів, буде оголошено не пізніше 20 листопада, а доти триватимуть прослуховування учасників лонглиста.

Серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу.

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Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому наступного року у форматі телевізійного концерту.

Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

