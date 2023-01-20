В Україні виявили підроблений елітний алкоголь: які це бренди

У Харкові злочинці підробляли дорогий, елітний алкоголь. Ділки вирішили робити та продавати спиртне під виглядом іменитих брендів.
Про підроблене спиртне розповіли на сторінці Харківської обласної прокуратури у Facebook.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року батько зі своїм сином та їхнім спільним знайомим організували незаконну схему заробітку.
Вони купували незаконно виготовлений етиловий спирт, частину якого учасники злочинного угруповання продавали оптовим покупцям.
З іншої частини вони виготовляли алкогольні напої під виглядом відомих українських та іноземних товаровиробників та продавали їх клієнтам. Зокрема йдеться про віскі Chivas та горілку Beluga.
Продукцію ділки зберігали та виробляли у складських приміщеннях на території Харкова та Харківської області.
На початку червня 2022 р. правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучили майже 5 тис. літрів спирту, тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості понад 22 тис. пачок, обладнання та сировину для виготовлення спирту, балони та фільтри, цукрові ароматизатори й т.п. на загальну суму понад 4 млн. гривень.
Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді Харкова.
Підроблений алкоголь може містити метанол - метиловий або деревний спирт. Ще його називають технічним, це сильна і страшна отрута, і саме від неї люди вмирають або стають інвалідами.
Як і у випадку зі звичайним етиловим спиртом, потрапивши в кровотік, метиловий спирт проходить через печінку, де, як і його, більш безпечний для життя аналог піддається окисленню ферментом під назвою алкогольдегідрогеназу (АДГ). Якби не ця хімічна реакція, ніякої небезпеки технічний спирт не ніс би: сам по собі він не має високої токсичності.
Як відрізнити підроблене спиртне
Легальність алкогольної продукції можна перевірити на вигляд пляшки: етикетка і контретикетка наклеєні рівно, ковпачок не прокручується, на пляшку наклеєна акцизна або спеціальна марка.
Нагадаємо, що в Україні виявили токсичну олію.
Як ми раніше писали, у Києві продається підроблена червона ікра.