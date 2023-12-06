В Україні вигадали ще один спосіб мобілізації: і це не повістки в ящиках

Що відомо про новий спосіб мобілізації

Міноборони розпочало співпрацю з рекрутинговими компаніями. Внаслідок такої взаємодії мобілізація можлива без участі ТЦК та СП.

Очікується, що ідея рекрутингу виглядатиме привабливіше, ніж традиційна мобілізація за повістками, адже дозволить набирати в підрозділи вузькопрофільних фахівців, яких важко знайти через мобілізацію.

Представники компаній з пошуку роботи працюватимуть безпосередньо з військовими частинами. При цьому персональні дані кандидатів не передаватимуться до ТЦК. Відмова від пропозиції не означатиме насильницьке вручення повістки та примусову мобілізацію за місцезнаходженням.

Так, потенційні кандидати на службу спілкуватимуться виключно зі спеціалістами-рекрутерами. Якщо вакансія не підходить – можна відмовитися.

Таким чином, мотивовані кандидати отримають великі можливості та гарантію того, що потраплять саме на ту посаду, яку вони хотіли.

Сергій зазначив, що компанії рекрутери безкоштовно працюватимуть на користь армії.

Також Міноборони продовжує переговори з іншими компаніями з ринку працевлаштування.

За словами юриста, процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація цих громадян України. Так, слідом за повісткою можливий заклик військовозобов'язаної людини на військову службу. Це звичайний процес у воюючій країні.