В Украине придумали еще один способ мобилизации: и это не повестки в ящиках

Что известно о новом способе мобилизации

Минобороны начало сотрудничество с рекрутинговыми компаниями. В результате такого взаимодействия мобилизация возможна без участия ТЦК и СП.

Ожидается, что идея рекрутинга будет выглядеть более привлекательно, чем традиционная мобилизация по повесткам, ведь позволит набирать в подразделения узкопрофильных специалистов, которых сложно найти через мобилизацию.

Представители компаний по поиску работы будут работать напрямую с воинскими частями. При этом персональные данные кандидатов не будут передавать в ТЦК. Отказ от предложения не будет означать насильственное вручение повестки и принудительную мобилизацию по месту нахождения.

Так, потенциальные кандидаты на службу будут общаться исключительно со специалистами-рекрутерами. Если вакансия не подходит - можно отказаться.

Таким образом, мотивированные кандидаты получат большие возможности и гарантию того, что попадут именно на ту должность, которую они хотели.

Сергей отметил, что компании рекрутеры будут бесплатно работать в интересах армии.

Также Минобороны продолжает вести переговоры с другими компаниями с рынка трудоустройства.

По словам юриста, процесс вручения повесток – это не автоматический билет на войну, а в первую очередь актуализация данных граждан Украины. Да, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Это обычный процесс в воюющей стране.