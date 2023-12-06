В Украине придумали еще один способ мобилизации: и это не повестки в ящиках

В Украине может появиться новый способ мобилизации. Дело в том, что в Министерстве обороны запустили новый проект призыва военнообязанных граждан в армию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на адвоката Сергея Гула.
Минобороны начало сотрудничество с рекрутинговыми компаниями. В результате такого взаимодействия мобилизация возможна без участия ТЦК и СП.
Ожидается, что идея рекрутинга будет выглядеть более привлекательно, чем традиционная мобилизация по повесткам, ведь позволит набирать в подразделения узкопрофильных специалистов, которых сложно найти через мобилизацию.
Представители компаний по поиску работы будут работать напрямую с воинскими частями. При этом персональные данные кандидатов не будут передавать в ТЦК. Отказ от предложения не будет означать насильственное вручение повестки и принудительную мобилизацию по месту нахождения.
Так, потенциальные кандидаты на службу будут общаться исключительно со специалистами-рекрутерами. Если вакансия не подходит - можно отказаться.
Таким образом, мотивированные кандидаты получат большие возможности и гарантию того, что попадут именно на ту должность, которую они хотели.
Сергей отметил, что компании рекрутеры будут бесплатно работать в интересах армии.
Также Минобороны продолжает вести переговоры с другими компаниями с рынка трудоустройства.
По словам юриста, процесс вручения повесток – это не автоматический билет на войну, а в первую очередь актуализация данных граждан Украины. Да, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Это обычный процесс в воюющей стране.
Как мы ранее писали, адвокат рассказал о хитрости с новым способом вручения повесток.
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