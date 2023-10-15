В Україні відкрито продають "білі квитки": ціна питання - 150 доларів (фото)

Продаж "білих квитків" в Україні - як злочинці рекламують свої "послуги"

Невідомі розмістили у мережі "мотиваційний" кліп. На першому слайді показано білборд із закликом вступати до лав ЗСУ. А на другому, ніби за методичкою Кремля, розміщену такі слова, нібито від батька до дітей:

"Я через людей зробив собі білий квиток та виїхав за кордон, щоб ви могли зростати у безпеці, маючи живого батька!"

Реклама від злочинців (скріншоти)

Невідомі пропонують перейти за посиланням та знайти їхню групу у Telegram. Вже там можна побачити ще один лінк - він веде до детального опису.

Що обіцяють злочинці

Невідомі стверджують, що за місяць вони можуть виготовити "білий квиток", завдяки якому чоловік нібито зможе перетнути кордон. Детальну схему своїх незаконних дій зловмисники не пояснюють.

Зловмисники обіцяють "квиток" за 150 доларів (скріншот)

Але на цьому ж сайті вони зазначають, що піклуються про анонімність (свою або того, хто хоче купити підроблені документи). Тому перша частина оплати має надійти виключно у криптовалюті.

Як ділки "білі білети" продають (скріншот)

Також злочинці залишили посилання на Telegram-канал людини, яка нібито проводить консультації. При цьому фото або прізвища власника сторінки, звісно ж, немає.

Що про незаконний "бізнес" думають українці

У коментарях під дописом зловмисників з'явилося чимало негативу. Користувачі засуджують продаж "білих квитків" та зазначають, що це не тільки протизаконно, а ще й дуже низько. Юзери пишуть:

"Сподіваюся, там повістки оформлюються автоматично за переходом за посиланням".

Реакція мережі на продаж "білих квитків" (скріншоти)

Окрім цього, користувачі пишуть, що на чоловіків, які мріють про втечу, потім ніхто не чекатиме в Україні. Авторів "бізнесу" називають "клоунами", а тих, хто наважиться платити за порушення законів, юзери відкрито висміюють.

Українці засудили продаж "білих білетів" (скріншоти)