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В Україні ціни на овочі злетіли: експерти розповіли що буде далі

Чому зростають ціни на овочі в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти обстрілюють мирні міста та намагаються захопити Україну. Також своїми діями вони хочуть підірвати продовольчу безпеку країни. Мільйони гектарів полів заміновані, росіяни прицільно б'ють по сільгосппідприємствах. Тому ціни на овочі постійно зростають.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив керівник проекту "АПК-інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.

Причини зростання цін

За словами експерта, зараз у Запорізькій області під окупацією перебувають найбільше тепличних підприємств, у цей період звідти надходили на полиці магазинів вітчизняні овочі й збивали ціну.

Минулого року у цей період кілограм помідорів коштував на оптовому ринку 60 грн, а у 2021-му - лише 20 грн/кг. Однак, зараз у супермаркетах вартість помідорів коливається від 100 до 300 гривень за кілограм.

"Поки ми не звільнили всі свої південні регіони, не налагодили там повне виробництво, у міжсезоння варто розраховувати на імпорт", - каже Хорев.

Що буде з цінами далі

Також він заявив, що ситуація з овочами стабілізується, коли буде врожай з відкритого ґрунту. Однак, деяких позицій все одно не вистачатиме. Мова йде про цибулю, моркву, капусту та буряк.

Достатньо на ринку буде лише картоплі, адже левову частку засаджують у домогосподарствах.

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачов розповів, що хліба точно не бракуватиме. Це навіть попри те, що площі сільськогосподарських засівів суттєво скоротились, а 6 млн гектарів сільгоспземель або під тимчасовою окупацією, або всіяні мінами й бомбами.

Раніше ми повідомляли, що в Україні може стати дефіцитом популярний овоч.

Також ми писали, що далі буде з цінами на цибулю.

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