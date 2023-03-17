В Україні ціни на овочі злетіли: експерти розповіли що буде далі

Причини зростання цін

За словами експерта, зараз у Запорізькій області під окупацією перебувають найбільше тепличних підприємств, у цей період звідти надходили на полиці магазинів вітчизняні овочі й збивали ціну.

Минулого року у цей період кілограм помідорів коштував на оптовому ринку 60 грн, а у 2021-му - лише 20 грн/кг. Однак, зараз у супермаркетах вартість помідорів коливається від 100 до 300 гривень за кілограм.

"Поки ми не звільнили всі свої південні регіони, не налагодили там повне виробництво, у міжсезоння варто розраховувати на імпорт", - каже Хорев.

Що буде з цінами далі

Також він заявив, що ситуація з овочами стабілізується, коли буде врожай з відкритого ґрунту. Однак, деяких позицій все одно не вистачатиме. Мова йде про цибулю, моркву, капусту та буряк.

Достатньо на ринку буде лише картоплі, адже левову частку засаджують у домогосподарствах.

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачов розповів, що хліба точно не бракуватиме. Це навіть попри те, що площі сільськогосподарських засівів суттєво скоротились, а 6 млн гектарів сільгоспземель або під тимчасовою окупацією, або всіяні мінами й бомбами.