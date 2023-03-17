В Украине цены на овощи взлетели: эксперты рассказали, что будет дальше

Причины роста цен

По словам эксперта, сейчас в Запорожской области под оккупацией находятся больше тепличных предприятий, в этот период оттуда поступали на полки магазинов отечественные овощи и сбивали цену.

В прошлом году в этот период килограмм помидоров стоил на оптовом рынке 60 грн, а в 2021 - всего 20 грн/кг. Однако сейчас в супермаркетах стоимость помидоров колеблется от 100 до 300 гривен за килограмм.

"Пока мы не освободили все свои южные регионы, не наладили там полное производство, в межсезонье следует рассчитывать на импорт", - говорит Хорев.

Что будет с ценами дальше

Также он заявил, что ситуация с овощами стабилизируется, когда будет урожай с открытого грунта. Однако некоторых позиций все равно не будет хватать. Речь идет о луке, моркови, капусте и свекле.

Достаточно на рынке будет только картофеля, ведь львиную долю засаживают в домохозяйствах.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев рассказал, что хлеба точно будет не хватать. Это даже несмотря на то, что площади сельскохозяйственных посевов существенно сократились, а 6 млн гектаров сельхозземель либо под временной оккупацией, либо усеяны минами и бомбами.