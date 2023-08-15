В Україні суттєво подорожчали сигарети. Що буде далі?

Яка зараз вартість

Відповідно до статистики середніх споживчих цін в Україні станом на липень 2023 сигарети різного класу коштують:

з фільтром вітчизняних марок - 71,42 гривні

з фільтром медіум класу - 76,06 гривні

з фільтром преміум класу - 90,06 гривні

Для порівняння зазначимо, що ще в грудні 2022 року ціни на ці самі категорії були такими:

з фільтром вітчизняних марок - 64,04 гривні

з фільтром медіум класу - 69,90 гривні

з фільтром преміум класу - 82,61 гривні

Тобто щонайменше подорожчання становить 7,38 гривні, а щонайбільше - 7, 45 гривні.

Як змінилися ціни на сигарети в Україні за 2023 рік (скриншот: Styler)

Що буде з цінами надалі

Почнімо з того, що в Україні вже декілька років спостерігається тенденція поступового підвищення акцизного збору на тютюнові вироби.

Щороку вартість акцизу збільшується на 20%, і така динаміка триватиме до 2025 року. Основною метою такого рішення було досягнення європейських стандартів оподаткування тютюнових виробів.

"До 2025 року планується, що акцизний збір досягне рівня 90 євро за тисячу штук. Це автоматично призведе до зростання роздрібних цін на сигарети. Наприклад, вартість пачки найдешевших цигарок може сягнути понад 100 гривень", - прогнозує фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький.

Він пояснює, що це спричинено бажанням уряду регулювати споживання тютюнових виробів, зменшити їхню популярність серед населення та отримати додаткові надходження до бюджету.

Разом із тим експерт зазначає, що підвищення цін може призвести до росту контрабанди тютюнової продукції

"Коли легальні сигарети стають занадто дорогими для більшості споживачів, вони можуть звертатися до нелегальних джерел для покупки дешевших альтернатив. Це не лише призводить до втрат державних доходів від акцизного збору, але й створює неконтрольоване середовище, де якість та безпека продукції може бути під сумнівом", - пояснює він.

Не варто забувати й про невдоволення серед громадян, особливо тих, хто не здатен легко відмовитися від куріння.

"Тому, хоча підвищення акцизного збору є важливим інструментом у боротьбі з тютюнопалінням, уряду варто розглянути додаткові заходи, такі як програми просвіти, підтримки та реабілітації для тих, хто бажає кинути курити, а також активізовувати рух в бік боротьби з контрабандою", - резюмує оглядач.