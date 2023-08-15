В Украине значительно подорожали сигареты. Что будет дальше?

Какая сейчас стоимость

Согласно статистике средних потребительских цен в Украине по состоянию на июль 2023 сигареты разного класса стоят:

с фильтром отечественных марок - 71,42 гривны

с фильтром медиум класса - 76,06 гривны

с фильтром премиум класса - 90,06 гривны

Для сравнения отметим, что еще в декабре 2022 года цены на эти же категории были такими:

с фильтром отечественных марок - 64,04 гривны

с фильтром медиум класса - 69,90 гривны

с фильтром премиум класса - 82,61 гривны

То есть по меньшей мере подорожание составляет 7,38 гривны, а по большей - 7,45 гривны.

Как изменились цены на сигареты в Украине за 2023 год (скриншот: Styler)

Что будет с ценами в дальнейшем

Начнем с того, что в Украине уже несколько лет наблюдается тенденция к постепенному повышению акцизного сбора на табачные изделия.

Ежегодно стоимость акциза увеличивается на 20%, и такая динамика будет продолжаться до 2025 года. Основной целью такого решения было достижение европейских стандартов по налогообложению табачных изделий.

"К 2025 году планируется, что акцизный сбор достигнет уровня 90 евро за тысячу штук. Это автоматически приведет к росту розничных цен на сигареты. К примеру, стоимость пачки самых дешевых сигарет может достичь более 100 гривен", - прогнозирует финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.

Он объясняет, что это вызвано желанием правительства регулировать потребление табачных изделий, снизить их популярность среди населения и получить дополнительные поступления в бюджет.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что повышение цен может привести к росту контрабанды табачной продукции.

"Когда легальные сигареты становятся слишком дорогими для большинства потребителей, они могут обращаться к нелегальным источникам для покупки более дешевых альтернатив. Это не только приводит к потерям государственных доходов от акцизного сбора, но и создает неконтролируемую среду, где качество и безопасность продукции может быть под вопросом" , - объясняет он.

Не стоит забывать и о недовольстве среди граждан, особенно тех, кто не способен легко отказаться от курения.

"Поэтому, хотя повышение акцизного сбора является важным инструментом в борьбе с курением, правительству следует рассмотреть дополнительные меры, такие как программы просвещения, поддержки и реабилитации для желающих бросить курить, а также активизировать движение в сторону борьбы с контрабандой", - резюмирует обозреватель.