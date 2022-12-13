До України сунуть морози до -15: коли та де чекати на холод і сніг

Якою буде погода в Україні протягом тижня?

14 і 15 грудня істотних опадів не очікується. Лише в більшості західних і північних областях можливий сніг і місцями хуртовина. На півдні буде дощити.

Температура вночі сягне 4-10° морозу, а в західних областях готуйтеся до 15° морозу. Вдень середи стане трохи тепліше - до 0-6° морозу.

Друга половина тижня знову буде радувати нас теплом. У четвер чекайте на 3 градуси тепла максимум, а в південній частині - до 7° тепла.

Зверніть увагу: на дорогах буде ожеледиця, тому всім водіям і пішоходам варто бути обачливими на дорогах.

Попри морози найближчими днями сильних опадів не буде (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Як безпечно кермувати?

Швидкість

Немає конкретної цифри, яку треба підтримувати на спідометрі під час небезпечної їзди. Ваша швидкість повинна бути такою, щоб у разі необхідності екстреної зупинки ви могли її зробити без проблем. Тому не перевищуйте поділки, коли зробити це стає неможливо.

Світло

Інші водії повинні бачити вас здалеку, щоб вдало маневрувати на дорозі. Під час їзди увімкніть фари, особливо якщо маєте протитуманні. Проте не забувайте, що ваше світло не повинне засліплювати інших учасників руху.

Перевірте справність всіх механізмів авто

Насамперед огляньте гальма, адже вони найголовніша складова поїздок по слизькій дорозі. Якщо досі не замінили гуму на зимову, також зробіть це якнайшвидше, оскільки сезон розпочався вже давно.

Що кажуть народні синоптики?

За словами Володимира Деркача, з середини грудня знову прийде похолодання. Воно посилиться до 20 грудня. Тоді протягом кількох днів буде відлига.

В останній декаді грудня піде сніг, знову похолодає. Наприкінці року настане період суцільного мінуса.

Усі прогнози народних синоптиків говорять, що грудень буде найтеплішим із поміж усіх зимових місяців. Значного зниження температури та снігопадів варто очікувати наприкінці січня та у лютому.

А от за книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, друга половина грудня очікується теплішою. У середині місяця ймовірна відлига, мокрий сніг.

Синоптик прогнозував, що погода без морозів протримається до кінця грудня, тож не факт, що 2023 рік вдасться зустріти зі снігом.

Більшість народних синоптиків прогнозують холодну зиму (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)