В Україні створюють інноваційні Smart-укриття

В Україні планують реорганізувати існуючі укриття та бомбосховища, перетворивши їх на безпечні освітні інноваційні хаби Smart Shelter - CLUST Space. За задумом ініціаторів проекту, вони зможуть гуртувати творчу молодь як під час небезпеки, так і в мирні часи, та працюватимуть на постійній основі.
Як виглядатимуть Smart-укриття, у чому їх особливість і де облаштують такі хаби - читайте у матеріалі на Styler.
Метою проекту є підтримка безперервного освітнього процесу в Україні в умовах російської повномасштабної військової агресії, пошук та впровадження інноваційних та комфортних рішень безпеки, що стануть фундаментом повоєнного відновлення країни.
З'являться Smart Shelter на базі приміщень вишів, а першою "ластівкою" стане Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – на базі приміщення центральної бібліотеки якого реалізують проект, зазначають 20 січня у прес-службі міністерства освіти та науки України.
У відомстві зазначили, що вже було створено робочу групу, до якої входять:
"Наразі команда проекту шукає партнерів для його масштабування по всій території України та відкриття ще 10 - 20 інноваційних укриттів при університетах", - йдеться у повідомленні.
В українських вишах з'являться Smart-укриття (фото: clust.space)
Автори проекту характеризують своє "дітище" як розумний мультифункціональний простір, в якому комфортно вчитися за будь-яких обставин, розповідають на сайті компанії.
Так, зазначають у CLUST Space, наявні бомбосховища у вищих навчальних закладах "некомфортні та функціонують лише як місце, де можна перечекати сигнал повітряної тривоги". Тому з'явилася ідея реорганізації укриттів та перетворення їх на безпечні інноваційні освітні хаби.
Перший інноваційний хаб Smart Shelter облаштують у приміщенні площею 600 квадратних метрів.
Окрім робочої зони для навчання, читання лекцій та презентацій, там буде зона відпочинку, кухня, туалети та душові кабіни, куточок для дітей з меблями-трансформерами та багато іншого.
Укриття планують перетворити на безпечні освітні інноваційні хаби (фото: clust.space)
Раніше ми розповідали, що у школі під Києвом обладнали актуальне укриття, та показували, як воно виглядає.
Нагадаємо також, що в грудні 2022-го спалахнув скандал через те, що в Каменську директор школи не пустила дитину в укриття під час тривоги.