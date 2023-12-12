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В Україні стрімко злетів у ціні продукт, без якого ви не приготуєте майже нічого

Фото: Яйця в Україні подорожчали (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні в грудні змінилися ціни на яйця в магазинах та супермаркетах, якщо порівнювати з минулим місяцем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на лані Мінфіну.

На скільки в ціні зросли яйця

У грудні порівняно із листопадом яйця подорожчали. Яйця "Квочка" додали у ціні з 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйця "Ясенсвіт" подорожчали із 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток.

Зазначимо, що на ціни впливає похолодання, зростання витрат на електроенергію та логістику, блокування кордону польськими перевізниками та інше.

До речі, раніше експерти не включали яйця в перелік продуктів, на які перед новорічними святами традиційно зростає попит і тому вони ростуть в ціні.

Скільки зараз коштують яйця в магазинах

Зазначимо, що найдешевшими позиціями зараз є яйця, які продаються у роздріб. Їх вартість 5.50 гривень за штуку. Якщо говорити про продукт в коробках - то їх ціна за десяток стартує від 56.99 гривень.

Ціни на яйця в Україні (Скриншот)

 

Нагадаємо, що в Україні подорожчав овоч, без якого не обходиться жодна родина.

Також читайте, які продукти на новорічний стіл краще купити вже зараз.

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