В Украине стремительно взлетел в цене продукт, без которого вы не приготовите почти ничего

На сколько в цене выросли яйца

В декабре по сравнению с ноябрем яйца подорожали. Яйца "Квочка" прибавили в цене с 54,64 грн. до 57,60 грн. за десяток, а яйца "Ясенсвит" подорожали с 55,53 грн. до 59,80 грн. за десяток.

Отметим, что цены влияют на похолодание, рост расходов на электроэнергию и логистику, блокирование границы польскими перевозчиками и прочее.

Кстати, ранее эксперты не включали яйца в список продуктов, на которые перед новогодними праздниками традиционно растет спрос и поэтому они растут в цене.

Сколько сейчас стоят яйца в магазинах

Отметим, что самыми дешевыми позициями сейчас яйца, которые продаются в розницу. Их стоимость 5.50 гривен за штуку. Если говорить о продукте в коробках – то их цена за десяток стартует от 56.99 гривен.

Цены на яйца в Украине (Скриншот)