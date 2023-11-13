В Україні стрімко падає в ціні фрукт, який купують усі

Скільки зараз коштують яблука

Наприклад, середня ціна на яблуко "Чорний принц" у перших числах листопада була 18 грн/кг, стала 16,5грн/кг, яблуко "Айдаред" було по 19, а стало по 14 грн/кг, яблуко "Ренет Симиренка" було 16,5 - стало 13,5 грн/кг.

"Фермери коментують ситуацію із цьогорічним врожаєм із пересторогою. Перш за все, заспокоюють, що дефіциту вітчизняного яблука точно не буде. Раніше головним споживачем нашого яблука на зовнішньому ринку була Росія, сьогодні великі обсяги продукції, які раніше поглинав ринок країни агресора залишилися на українському ринку, стримуючи зростання цін", - повідомила Попович.

Додатково на ринку з’являються яблука низької якості.

Процвітають випадки, коли фермери економили на добривах, в результаті маємо цьогоріч багато неякісних фруктів. Такі плоди непридатні до тривалого зберігання, не закладається у сховище. Ці яблука називають промисловими і здають на переробку.

Багато фермерів відмовляються від експорту через великі затрати на логістику та розпродують свої обсяги на внутрішньому ринку.

Врожай цьогорічних яблук швидше за все залишиться на рівні минулого року.

Що буде з цінами на яблука далі?

З іншого боку, фермери зіткнулися із низкою проблем. Дороговартісне зберігання та транспортування, зростання цін на добрива та ЗЗР, зниження рівня споживання та дефіцит робочої сили. Саме ці фактори пояснюють чому зараз усі найпопулярніші сорти коштують на 30-35% дорожче порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Фермери свідчать, що подальшого стрімкого падіння цін на яблука очікувати не варто.

