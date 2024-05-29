В Україні стрімко дешевшає овоч, який зараз купують усі: ціна на 82% менша, ніж торік

В Україні цього тижня суттєво впали ціни на молоду капусту.

Чому ціни на овоч раннього врожаю падають, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому ціни падають

Аналітики стверджують, що основною причиною зниження цін на ранню капусту стало сезонне збільшення пропозиції цього овочу на тлі відносно невисокого попиту.

За даними проекту, на сьогодні ціни на ранню капусту врожаю 2024 року коливаються в діапазоні 6-10 гривень за кілограм (0,15-0,25 долара за кілограм), що в середньому на 20% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

Фермери вимушені активно знижувати ціни через надмірну пропозицію капусти на ринку, більшість українських господарств вже розпочали масові відвантаження ранніх партій цього овочу.

Водночас оптові компанії та роздрібні мережі ведуть закупівлі невеликими партіями через короткі терміни реалізації капусти.

Варто відзначити, що на цей час середні ціни на ранню капусту в Україні вже на 82% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому виробники не виключають, що тенденція здешевлення ранньої капусти на ринку збережеться й надалі через великі обсяги пропозиції.

Скільки коштує молода капуста в магазинах

Так, в українських супермаркетах ціна капусти стартує від 11.79 гривень.

Ціни на капусту в українських супермаркетах (Скриншот)