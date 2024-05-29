ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні стрімко дешевшає овоч, який зараз купують усі: ціна на 82% менша, ніж торік

Середа 29 травня 2024 09:40
UA EN RU
В Україні стрімко дешевшає овоч, який зараз купують усі: ціна на 82% менша, ніж торік Фото: Рання капуста в Україні падає в ціні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні цього тижня суттєво впали ціни на молоду капусту.

Чому ціни на овоч раннього врожаю падають, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому ціни падають

Аналітики стверджують, що основною причиною зниження цін на ранню капусту стало сезонне збільшення пропозиції цього овочу на тлі відносно невисокого попиту.

За даними проекту, на сьогодні ціни на ранню капусту врожаю 2024 року коливаються в діапазоні 6-10 гривень за кілограм (0,15-0,25 долара за кілограм), що в середньому на 20% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

Фермери вимушені активно знижувати ціни через надмірну пропозицію капусти на ринку, більшість українських господарств вже розпочали масові відвантаження ранніх партій цього овочу.

Водночас оптові компанії та роздрібні мережі ведуть закупівлі невеликими партіями через короткі терміни реалізації капусти.

Варто відзначити, що на цей час середні ціни на ранню капусту в Україні вже на 82% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому виробники не виключають, що тенденція здешевлення ранньої капусти на ринку збережеться й надалі через великі обсяги пропозиції.

Скільки коштує молода капуста в магазинах

Так, в українських супермаркетах ціна капусти стартує від 11.79 гривень.

В Україні стрімко дешевшає овоч, який зараз купують усі: ціна на 82% менша, ніж торікЦіни на капусту в українських супермаркетах (Скриншот)

Нагадаємо, що в Україні несподівано подорожчав популярний овоч старого врожаю.

А до цього ми писали, що в Києві продають черешню по "космічній" ціні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Капуста Ціни в Україні
NEWS
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України
Літаки та БТРи. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України