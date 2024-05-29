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В Украине стремительно дешевеет овощ, который сейчас покупают все: цена на 82% меньше, чем в прошлом году

Среда 29 мая 2024 09:40
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В Украине стремительно дешевеет овощ, который сейчас покупают все: цена на 82% меньше, чем в прошлом году Фото: Ранняя капуста в Украине падает в цене (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине на этой неделе существенно упали цены на молодую капусту.

Почему цены на овощи раннего урожая падают, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему цены падают

Аналитики утверждают, что основной причиной понижения цен на раннюю капусту стало сезонное увеличение предложения этого овоща на фоне относительно невысокого спроса.

По данным проекта, на сегодняшний день цены на раннюю капусту урожая 2024 года колеблются в диапазоне 6-10 гривен за килограмм (0,15-0,25 доллара за килограмм), что в среднем на 20% ниже, чем в конце прошлой недели.

Фермеры вынуждены активно снижать цены из-за чрезмерного предложения капусты на рынке, большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранних партий этого овоща.

В то же время, оптовые компании и розничные сети ведут закупки небольшими партиями через короткие сроки реализации капусты.

Стоит отметить, что в настоящее время средние цены на раннюю капусту в Украине уже на 82% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом производители не исключают, что тенденция удешевления ранней капусты на рынке сохранится и дальше из-за больших объемов предложения.

Сколько стоит молодая капуста в магазинах

Да, в украинских супермаркетах цена капусты стартует от 11.79 гривен.

В Украине стремительно дешевеет овощ, который сейчас покупают все: цена на 82% меньше, чем в прошлом годуЦены на капусту в украинских супермаркетах (Скриншот)

Напомним, что в Украине неожиданно подорожал популярный овощ старого урожая.

А до этого мы писали, что в Киеве продают черешню по "космической" цене.

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Капуста Цены в Украине
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