В Україні стався землетрус: що відомо

В Україні 5 квітня був зафіксований землетрус. Короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, спостерігалися на Закарпатті.

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

Що відомо про землетрус в Україні 5 квітня

Землетрус стався 5 квітня о 11:41:05 (за київським часом).

Його епіцентр знаходився на південь від міста Мукачево на глибині трьох кілометрів.

На щастя, за розрахунками сейсмологів, землетрус був дуже малої магнітуди (2,2 за (шкалою Ріхтера)) й за класифікацією відноситься до невідчутних.

А тому це явище не несло і не несе загрози для населення на даний час.

Епіцентр землетрусу був біля міста Мукачево

Додамо, що останній землетрус з цього району був зареєстрований 27 лютого 2023 року з магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера).

Експерти закликають українців, які відчували землетрус, залишити повідомлення за посиланням.

Це допоможе спеціалістам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.

Що робити в разі землетрусу

Попередити землетрус неможливо. Однак у випадку раптової появи його ознак слід не панікувати і дотримуватися таких правил:

займіть місце (встаньте) у дверному чи віконному прорізі

як тільки стихнуть перші поштовхи землетрусу - швидко вийдіть на вулицю.

надворі слід якомога швидше відійти від будівель і споруд у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок, суворо дотримуючись встановленого громадського порядку.

У подальшому необхідно діяти у відповідності з обстановкою, що склалася, виконувати всі розпорядження органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.