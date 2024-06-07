В Україні стартував Чілдрен Кінофест. 5 причин відвідати безоплатне свято фільмів

Щоліта діти та їхні батьки отримують можливість долучитися до цікавої події під назвою Чілдрен Кінофест.

РБК-Україна (проект Styler) називає 5 причин відвідати Чілдрен Кінофест, а також розповідає, як можна долучитися до події.

Це найбільша кіноподія для дітей і підлітків в Україні

Чілдрен Кінофест - це наймасштабніший кінофестиваль для дитячої та підліткової аудиторії в нашій країні. За 10 років існування він зібрав майже 300 тисяч глядачів.

Цьогоріч фестиваль відбудеться в кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Хмельницького, Чернігова та Запоріжжя. Але навіть якщо ви не знайшли свого населеного пункту серед цього переліку з 11 міст, то маєте змогу долучитися онлайн - з будь-якого куточка України.

Добірка найкращих європейських фільмів

Організатори Чілдрен Кінофесту цілеспрямовано уникають голлівудських картин - натомість вони зосереджуються на кіно, які порівняно рідко потрапляє на великі екрани в Україні. Так, у програмі фестивалю представлені фільми з різних країн Європи. Серед них - учасники та призери престижних міжнародних кінофестивалів, таких як Берлінале, Локарно, Аннесі.

Це якісне, розумне і захопливе кіно, яке розширює світогляд і вчить думати. На глядачів чекають пригоди, фентезі, детективи, комедії та драми.

Зіркові гості та спеціальні події

Почесним послом цьогорічного Чілдрен Кінофесту став актор і співак Артур Логай ("Крашанка", "Спіймати Кайдаша"). Він візьме участь у церемонії відкриття фестивалю, яка відбудеться 7 червня у центральній локації - київському Будинку кіно.

Також на відкритті виступить співачка Світлана Тарабарова з піснею-руханкою для дітей. А ведучою церемонії стане телеведуча Марічка Падалко.

Дитячий кіноконкурс

На фестивалі діти й підлітки перебуватимуть не лише як глядачі. Традиційна частина Чілдрен Кінофесту - конкурс фільмів, створених юними українськими режисерами віком від 7 до 14 років.

Цього року на конкурс надійшло майже 100 робіт. 16 із них пройшли до фіналу. Переможців обере професійне журі.

Глядацьке голосування

Переможця міжнародної конкурсної програми обирають самі глядачі. Відвідувачі оцінюють побачене після кожного показу. Найкращим дитячим фільмом року стає стрічка, що отримала найвищу середню оцінку.

У дитячому конкурсі також є окрема номінація "Приз глядацьких симпатій". Це чудовий шанс для дітей відчути себе справжніми кінокритиками.

Як відвідати Чілдрен Кінофест

Подія починається 7 червня і триватиме до 16 числа.

Додамо, що поза конкурсною програмою фестивалю відбудуться ретроспективний показ шедевра анімації "Володарі часу" (1982) та найкращий фільм торішнього фестивалю "Душа команди".

Також заплановано події від ЮНІСЕФ - презентація мультсеріалу "Іскорки суперсил" та розвивальні дитячі зони на всіх майданчиках (крім Львова та Запоріжжя) 7, 8 та 11 червня.

Реєструйтеся на покази в кінотеатрах чи вмикайте онлайн-трансляцію.