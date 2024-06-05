Миколайчук OPEN: які фільми-претенденти на "Оскар" треба подивитися на фестивалі

15 червня у Чернівцях стартує міжнародний фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN. За 9 днів в рамках кіноподії буде показано близько 70 стрічок, серед яких зіркові стрічки, українське нове кіно та претенденти на "Оскар" від різних країн світу - від Туреччини до сусідньої Румунії.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало претендентів у добірку, щоб ви звернули на них увагу.

"Поселенці"

Своїм вестерн-претендентом на премію "Оскар" від Аргентини, режисер проливає світло на табуйовану в його країні тему - геноцид у Селк'намі.

Події розгортаються в Чилі на початку 20 століття. Багатий землевласник відправляє трьох вершників розмітити кордони його володінь на Вогняній Землі. Але зовсім скоро експедиція обертається кривавою бійнею. Тоді юний стрілець Сегундо, який супроводжує британського солдата й американського найманця, розуміє, що справжня мета їхньої подорожі набагато жорстокіша та страшніша.

Стрічка вийде у прокат 25 липня.

"Не очікуйте забагато від кінця світу"

Претендент на премію "Оскар" від Румунії про режисерку соціальних роликів на аутсорсі, яка надто багато працює, зняв класик Румунської нової хвилі та прихильник України Раду Жуде.

Головна героїня Анджела понаднормово гарує на низькооплачуваній роботі. Розважитися й відволіктися від стресу їй допомагає TikTok, де вона викладає непристойні сатиричні відеоролики, приховавши своє обличчя маскою. Дівчина працює асистенткою продюсера і цілий день їздить містом задля безглуздого проєкту - відеоролика про безпеку на робочому місці на замовлення транснаціональної компанії. Але раптово під час фільмування вибухає скандал.

Стрічка вийде у прокат 11 липня.

"Про траву, що засихає"

Претендент на премію "Оскар" від Туреччини про вчителя мистецтва, який застряг у глибинці, але мріє про столицю як завжди любить Нурі Більґе Джейлан - про гори Анатолії, меланхолію та красу природи.

Його головний герой Самет - молодий вчитель мистецтва, який на четвертому році обов'язкової роботи у віддаленому селі в Анатолії переживає життєву кризу.

Втративши надію на краще життя, він зустрічає вчительку Нурай. Чи допоможе ця зустріч подолати його відчай?

Стрічка вийде у прокат 27 червня.

"Кріпачка"

Фільм-претендент від Польщі розповідає історію Ягни - молодої жінки в польському селі наприкінці 19-го століття.

У цьому осередку пліток й постійної ворожнечі багатих і бідних тримає разом лише гордість за свою землю, відданість колоритним традиціям і глибоко вкорінений патріархат. Вирішивши обрати власний життєвий шлях, жінка опиняється між суперечливими бажаннями найбагатшого фермера села, його старшого сина та можновладних чоловіків. Спротив Янги приводить її на шлях трагічного зіткнення з сільською громадою.

Стрічка вийде у прокат 20 червня.

Додамо, що подивитися всі ці фільми можна на фестивалі Миколайчук OPEN за глядацьким абонементом.

Що відомо про фестиваль Миколайчук OPEN

Це щорічний фестиваль глядацького кіно, який проходить у Чернівцях.

Фестиваль був заснований у 2022 році на честь видатного українського кінорежисера, актора та сценариста Івана Миколайчука.

Мета фестивалю: популяризація українського кіно, підтримка талановитих українських кінематографістів і розвиток кінокультури в Україні.

Окрім показу фільмів у рамках фесту відбуваються майстер-класи та лекції, зустрічі з іменитими кінодіячами тощо.