В Україні шахраї взялися за "соцвиплати": як працює новий "розвод"

Як працює схема

Зазвичай зловмисники покладаються на довірливість своїх жертв і діють дуже незграбно.

Зокрема, вони телефонують з невідомого номера, представляються "благодійною організацією" або "фондом" і повідомляють "радісну" новину про те, що людині нарахували соціальну допомогу, а тому необхідно надати дані паспорта та реквізити банківської картки.

Якщо ж людина повідомляє ці дані, то незабаром може виявити, що замість фінансової допомоги з її рахунку були списано всі гроші.

Українцям нагадують, що в жодному разі не можна повідомляти третій особі реквізити своєї картки, включаючи її номер, термін дії та CVV2-код.

Тому, якщо такий дзвінок стався, то варто покласти слухавку, перевірити чи справді вам призначені соцвиплати у представників влади чи родичів, а потім повідомте про ситуацію правоохоронцям.

Що варто знати

Шахраї можуть створювати фейкові сайти, які імітують єДопомогу та схожі платформи. Людина може побачити оголошення про допомогу у соцмережі, а далі їй пропонують перейти за посиланням. Зробивши це, вона потрапляє на фішингову сторінку.

Часто це може бути сайт так званого Єдиного компенсаційного центру повернення грошових коштів, проте це приманка.

Шахраї викрадуть дані платіжної картки користувача, а фейковий сайт можна визначити по домену.

Сайти державних органів мають в імені gov.ua і вас не проситимуть додатково заплатити, щоб отримати компенсацію.

Категорично заборонено вводити реквізити платіжних карток чи свої персональні дані на незнайомих та підозрілих сайтах.

Налаштуйте контроль руху коштів, підключіть смс-інформування та ліміти на операції.

Зокрема, якщо вже так трапилося, що ви ввели свої дані на шахрайському сайті, то варто заблокувати картку, а потім звернутися до кіберполіції.