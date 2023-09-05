Що робити, якщо товар з інтернет-магазину не прийшов, а гроші заплатили наперед
Інколи так може трапитись, що замовлений в онлайн-магазині товар не доставили, а ви вже заплатили гроші наперед. До того ж продавець ігнорує всі ваші повідомлення. Варто знати, як не потрапити у таку ситуацію.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Захист прав споживачів".
Що робити
Зокрема, якщо замовлений в онлайн-магазині товар виявився несправним, а продавець ігнорує повідомлення про повернення товару та коштів, то ви натрапили на шахраїв.
Зараз шахраїв дуже багато, але є прості правила, які допоможуть убезпечити себе.
Головний принцип безпечної купівлі онлайн - попередня перевірка. На сайті має бути достовірна та повна інформація про магазин та товари, які він продає, має бути контактна інформація.
Однак, якщо такої інформації немає - це можуть бути шахраї.
Також на сайті магазину має бути вказано ім'я юридичної особи або фізичної особи - підприємця з усіма контактними даними. Якщо не можеш знайти таку інформацію - це можуть бути шахраї. Тому купувати товар у них не варто.
Правила безпеки в інтернеті
З кожним днем з’являються нові види шахрайства в інтернеті. Для того, щоб не втрапити у пастки шахраїв, варто під час здійснення операцій в інтернеті дотримуватись таких правил:
- не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах
- нікому не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код
- перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній
- у разі отримання спірних листів чи повідомлень не здійснювати ніяких оплат до встановлення обставин ситуації, що виникла
- не робити передоплат у неперевірених інтернет-магазинах
- не користуватися неперевіреними оголошеннями щодо роботи, яка обіцяє швидкий заробіток за внесення завдатку
Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв
Необхідно звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо.
Необхідно звернутися до адміністратора сайту з метою блокування сторінки шахрая, а також зателефонуйте в банк, через який було здійснено платіжні операції, повідомте, що переказ здійснено на картку шахрая.
Після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, ви можете звернутись до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
Згідно із частиною першою статті 1212 Цивільного кодексу України особа, яка, набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого), зобов`язана його повернути потерпілому.
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