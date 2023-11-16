Шахраї поширюють у соцмережах "вакансії" для українців: основні схеми "заробітку"

Що пишуть шахраї

Зазначають, що аферисти обіцяють неймовірний дохід за примітивну роботу у мережі.

За даними поліції, лише за останній тиждень до поліції Івано-Франківщини звернулося близько 30 громадян, які втратили гроші.

Сповіщення з пропозиціями заробітку в інтернеті переважно надходять з невідомих номерів та з дивним кодом (+1, +2 ). Схема розрахована на тих, хто шукає легких грошей.

Аферисти пропонують чималий заробіток за написання коментарів у соцмережах, поширення повідомлень в сторіс, перегляди відео в ТikTok, а також бронювання номерів у готелях.

Шахраї просять одразу реквізити банківської карти та надсилають кошти нібито за перші виконані завдання - 100-200 грн.

Однак, увійшовши в довіру, швидко пропонують подвоїти заробіток, довірливі люди надсилають чималі суми коштів. Деякі переказують 130 тис. грн.

Після того, як кошти надійшли на рахунок шахраїв, вони зникали.

Поліція в котре закликає не надсилати невідомим людям кошти.

Ознаки шахрайських пропозицій роботи

До основних ознак, які вказують, що ви натрапили на шахраїв, входять:

досвід не потрібен

будь-хто може подати заявку

вільний графік

простота виконання завдань/замовлень

потрібно вкласти власні кошти

Якщо ви натрапили на подібну вакансію від імені відомого бренду, перевірте інформацію про вакансію на офіційному сайті потенційного роботодавця, адже шахраї можуть створювати сайти, які дуже візуально схожі на сайти відомих брендів.

Як уникнути шахраїв

Щоб вберегти свої гроші, варто дотримуватись таких основних порад: