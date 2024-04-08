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В Україні - сезон кліщів. Лікар розказав, як негайно та правильно витягнути паразита

Фото: Як зняти з тіла кліща (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Зараз в Україні настав так званий сезон кліщів. Громадяни повідомляють, що паразитів дуже багато, вони атакують людей та тварин.

Як правильно видалити кліща, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштина в Instagram.

Що робити, якщо знайшли на шкірі кліща?

  • Видаліть кліща негайно та акуратно. Використовуйте щипці з тонким кінчиком або пінцет, щоб захопити кліща якомога ближче до шкіри
  • Обережно витягніть кліща, повільним і рівномірним рухом вгору. Уникайте скручування або стискання кліща
  • Не беріть кліща голими руками. Вимийте руки та місце укусу
  • Утилізуйте кліща. Не потрібно нести його в лабораторію
  • Слідкуйте за тим місцем, де вас вкусив кліщ. Якщо після укусу у вас з’явився висип або симптоми, схожі на грип, вам слід звернутися до лікаря
     

Чи небезпечні укуси кліщів?

У більшості випадків кліщ не викликає серйозних проблем. Укуси не завдають шкоди, і після видалення кліща у дитини може з’явитися безболісна червона пляма, яка зникає через кілька днів. 

Коли варто звернутись до лікаря?

  • Якщо кліщ міг бути на шкірі більше 24 годин, розглядається потреба у застосуванні антибіотику доксициклін одноразово, в якості профілактики хвороби Лайма у перші 72 години після укусу.
  • Частина кліща залишається в шкірі
  • Виник висип у вигляді "бичачого ока", округла пляма діаметром від 1 до 20 мм, центральна частина поступово набуває блідого відтінку 
  • У  дитини виникають наступні симптоми: лихоманка, головний біль, втома, набряк суглобів або болі в м’язах чи суглобах

До цього лікар розказала, як правильно витягнути кліща.

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КліщЛікарі