В Україні розпродано усі браслети з останньої сталі "Азовсталі" від "Метінвесту" та UNITED24

Загальний наклад сталевих символів незламності становить 100 000 штук, які придбали із 44 країн у всьому світі.

Як і планувалося, увесь прибуток від продажу браслетів з останньої партії піде на створення першого в історії Флоту морських дронів для Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що участь "Метінвесту" в проекту була частиною міліарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Перший наклад браслетів з 30 000 штук, що вийшов у жовтні, продали протягом трьох днів: 40 338 907 гривень були спрямовані на посилення Армії дронів.

Другий наклад браслетів виготовили в листопаді зі сталевих літер "Вірю в ЗСУ", що протягом місяця стояли біля підніжжя найбільшого прапора України в Києві. Через шалений ажіотаж серед людей, які захотіли розділити віру в Збройні сили України, 70 000 браслетів були розпродані менш ніж за місяць. Завдяки цьому зібрали понад 94 000 000 гривень, які перекажуть на перший у світі Флот морських дронів. Цієї суми вистачить, щоб придбати 9 безпілотних човнів.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства бізнесмена Ріната Ахметова вже передали ЗСУ понад 150 тис. бронежилетів.

Крім того, українські бійці отримали від ініціативи 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 3,5 млрд грн.