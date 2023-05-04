В Україні розпочинається сезон спаржі. Чим корисний цей овоч та як його готувати

Наприкінці весни в Україні розпочинається сезон спаржі. Цей овоч не всім приходиться до смаку, а ще часто "кусається" своєю вартістю. Проте спаржа містить велику кількість корисних речовин і дуже проста в приготуванні.
Усе, що потрібно знати про це джерело користі, - читайте нижче в матеріалі Styler.
Аспарагус - це друга назва спаржі та рослина з довгими щільними стеблами з голкоподібними листочками на кінчиках. Вона буває зеленого, білого, рожевого та фіолетового кольорів.
Їстівними вважають пагони та корені, однак останні використовують здебільшого з лікувальною метою.
У спаржі містяться залізо, натрій, кальцій і магній, фосфор, вітаміни К і РР, вітамін С, фолієва кислота та кумарин, і це ще не весь перелік.
Маючи такий арсенал користі, споживання спаржі позитивно впливає на:
Спаржа позитивно впливає майже на всі системи організму людини (фото: Freepik)
Спаржу не варто вживати:
Крім того, лікарі не рекомендують вживати спаржу при циститі, простатиті та суглобовому ревматизмі. Дітям до двох років спаржу вживати також не можна.
Для цього зверніть увагу на її зрізи: вони повинні бути твердими й сухими, а голочки щільними.
Зберігати спаржу можна не більше трьох днів та обов'язково в холодильнику. Спочатку зріжте сухі кінчики на один сантиметр, а потім зробіть букет зі спаржі.
Налийте в склянку води, поставте туди букет і накрийте зверху звичайним пакетом. Так спаржа може стояти приблизно тиждень.
Варто зазначити, що спаржа завжди була дорогим продуктом. Сьогодні в популярних мережах супермаркетів вартість приблизно така:
Скриншоти: Styler
Інгредієнти для приготування спаржі:
Помийте та очистьте спаржу. Додайте до гарячої води сіль, покладіть туди спаржу лише на хвилину, щоб вона залишилася ніжною. Після цього охолодіть її, приправте та смакуйте.
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