В Україні розпочинається сезон спаржі. Чим корисний цей овоч та як його готувати

Які корисні властивості має спаржа

Аспарагус - це друга назва спаржі та рослина з довгими щільними стеблами з голкоподібними листочками на кінчиках. Вона буває зеленого, білого, рожевого та фіолетового кольорів.

Їстівними вважають пагони та корені, однак останні використовують здебільшого з лікувальною метою.

У спаржі містяться залізо, натрій, кальцій і магній, фосфор, вітаміни К і РР, вітамін С, фолієва кислота та кумарин, і це ще не весь перелік.

Маючи такий арсенал користі, споживання спаржі позитивно впливає на:

зір

артеріальний тиск

серцевий ритм і профілактику інфарктів

судинні стінки

рівень глюкози в крові

роботу та стан печінки

роботу нирок

роботу кишківника та шлунка

захист організму від ракових пухлин

нервову систему і діяльність мозку

Спаржа позитивно впливає майже на всі системи організму людини (фото: Freepik)

Кому не можна їсти спаржу

Спаржу не варто вживати:

особам з алергією на сам продукт

людям з хворобами шлунково-кишкового тракту

Крім того, лікарі не рекомендують вживати спаржу при циститі, простатиті та суглобовому ревматизмі. Дітям до двох років спаржу вживати також не можна.

Як обрати свіжу спаржу

Для цього зверніть увагу на її зрізи: вони повинні бути твердими й сухими, а голочки щільними.

Зберігати спаржу можна не більше трьох днів та обов'язково в холодильнику. Спочатку зріжте сухі кінчики на один сантиметр, а потім зробіть букет зі спаржі.

Налийте в склянку води, поставте туди букет і накрийте зверху звичайним пакетом. Так спаржа може стояти приблизно тиждень.

Скільки коштує спаржа в Україні

Варто зазначити, що спаржа завжди була дорогим продуктом. Сьогодні в популярних мережах супермаркетів вартість приблизно така:

Скриншоти: Styler

Як смачно та просто приготувати спаржу

Інгредієнти для приготування спаржі:

зелена спаржа

1 літр води

1 столова ложка солі для варіння (+ додатково за потреби при смаженні)

50 грамів вершкового масла

сік лимона

Помийте та очистьте спаржу. Додайте до гарячої води сіль, покладіть туди спаржу лише на хвилину, щоб вона залишилася ніжною. Після цього охолодіть її, приправте та смакуйте.