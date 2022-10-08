В Україні подорожчало популярне м'ясо та сало: скільки вони зараз коштують

В Україні знову подорожчало сало та свинина. Так ціна м'яса на місяць підскочила на 10-15 гривень, а сала на 20 гривень.

Про таку тенденцію йдеться у звіті на сайті Мінфін.

Скільки зараз коштує свинина

Свиняча грудинка у вересні коштувала 154,96 грн./кг, а на початку жовтня середня ціна в супермаркетах досягла 168,71 грн./кг.

Лопатка подорожчала з 152,57 грн/кг до 172,15 грн/кг, з 206,44 до 213,35 грн/кг зросла ціна на ошийок, а з 158,78 грн/кг до 171,30 грн./кг зросла ціна на підчеревку.

Ребра за місяць подорожчали до 172,71 грн./кг, хоча ще місяць тому їхня вартість була в середньому 158,10 грн./кг.

В Україні подорожчала свинина (index.minfin.com.ua)

Свинячий шашлик за місяць злетів у вартості 15 грн/кг – ціна зросла з 160,50 грн/кг до 175,94 грн/кг.

Скільки зараз коштує сало

Вартість домашнього сала в супермаркетах зросла з 176,31 грн/кг до 199 грн/кг, а солоне тепер коштує 256,27 грн/кг, а було 221,68 грн/кг. Тобто, продукт подорожчав на 20-30 гривень.