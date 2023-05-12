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В Україні різко подорожчав популярний фрукт: ціна підскочила на 23%

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П'ятниця 12 травня 2023 14:28
В Україні різко подорожчав популярний фрукт: ціна підскочила на 23% Ціни на яблука зросли (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні з початку тижня відпускні ціни на яблука на українському ринку зросли в середньому на 23%. Зараз такі фрукти надходять у продаж по 15-22 грн/кг.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Чому зросли ціни

Ринок яблук в Україні протягом тривалого часу залишався стабільним. І вже під кінець сезону, українські садівники отримали можливість підвищити відпускні ціни на яблука.

"На сьогодні більшість українських виробників заявили про фактичне завершення сезону реалізації яблук з місцевих господарств. Ті садівники, які ще мають у своєму розпорядженні достатні обсяги яблук для реалізації, негайно підняли відпускні ціни на ці фрукти", - зазначили експерти.

Фахівці зазначили, що подорожчання пов’язане із сезонним фактором. Так, запаси торішніх яблук стрімко скорочуються, а фрукти нового врожаю в продаж ще не надійшли. У зв’язку з холодною і затяжною весною сезон раннього яблука в Україні істотно затримується.

Аналітики підкреслили, що наразі відпускні ціни на яблука в Україні вже в середньому у 2,6 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

До того ж експерти прогнозують, що відпускні ціни в цьому сегменті продовжать зростати й надалі, аж до надходження на ринок фруктів нового врожаю.

Які ціни

За даними сайту "Мінфін", станом на 12 травня, середні ціни на яблука такі:

  • яблука українські - 22,80 грн/кг;
  • яблука "Айдаред" - 36 грн/кг.

В Україні різко подорожчав популярний фрукт: ціна підскочила на 23%Ціни на яблука українські (скриншот)

В Україні різко подорожчав популярний фрукт: ціна підскочила на 23%Ціни на яблука "Айдаред" (скриншот)

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